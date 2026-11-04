به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد سعیدیان گفت: در پی اعلام شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر ورود افراد مسلح با پوشش و لباس نیروی انتظامی به منازل و سرقت طلاجات و اموال آنان، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی و مبارزه با جرائم جنایی استان قرار گرفت.

رئیس مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی فراجا افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات تخصصی پلیسی موفق به شناسایی و دستگیری اعضای این باند هفت‌نفره شدند که تاکنون به ۱۲ فقره سرقت مسلحانه از منازل و محورهای مواصلاتی، همراه با تیراندازی به خودروها و ضرب‌وجرح ساکنان منازل اعتراف کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: بخش عمده اموال مسروقه تاکنون شناسایی و به شکات مسترد شده است و تحقیقات برای شناسایی سایر مالباختگان احتمالی، کشف ابعاد دیگر جرائم و تکمیل پرونده همچنان ادامه دارد.