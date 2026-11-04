به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سلیمی‌مفرد عصر چهارشنبه در نشست مسئولان و معتمدان بخش سعدآباد با فرزاد رستمی، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر، با هدف بررسی مسائل، مشکلات و مطالبات حوزه راه‌های مواصلاتی این بخش ضمن قدردانی از اقدامات انجام‌شده توسط اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر در سطح این بخش سعد آباد، اظهار کرد: طی دو سال گذشته، تحولات مثبتی در حوزه راهداری و بهسازی راه‌های ارتباطی سعدآباد رقم خورده و اقدامات ارزشمندی برای ارتقای ایمنی و تسهیل تردد در محورهای مواصلاتی انجام شده است.

وی با اشاره به برخی از پروژه‌های اجراشده افزود: تعریض و بهسازی مسیرهای مواصلاتی سعدآباد به وحدتیه، سه‌راهی جتوط تا ورودی این روستا، سه‌راهی آل‌یوسفی تا ورودی روستا و فاز نخست تعریض مسیر سه‌راهی سربست تا ورودی این روستا، از جمله اقدامات انجام‌شده در این مدت بوده است.

بخشدار سعدآباد در ادامه، مهم‌ترین مطالبات این بخش را در حوزه راه و راهداری تشریح کرد و گفت: تعریض و بهسازی مسیر سه‌راهی وحدتیه تا ورودی شهر، تعریض و بهسازی بلوار اصلی شهر سعدآباد، تکمیل پروژه‌های تعریض و بهسازی مسیر ورودی روستای درودگاه و تکمیل پل ورودی این روستا، از جمله اولویت‌های مورد مطالبه مردم و مسئولان بخش است.

سلیمی‌مفرد ادامه داد: تعریض و بهسازی ورودی روستای نظرآقا، اجرای فاز دوم تعریض ورودی سربست و همچنین تعریض مسیر ارتباطی وحدتیه به سیاه‌منصور، از دیگر مطالبات مهم بخش سعدآباد به شمار می‌رود که ضرورت دارد با برنامه‌ریزی و تأمین اعتبارات لازم در دستور کار قرار گیرد.

وی با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و نقش آن در افزایش ایمنی تردد، تسهیل رفت‌وآمد مردم و رونق اقتصادی منطقه تصریح کرد: انتظار می‌رود با پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان، بخشی از این پروژه‌ها طی ماه‌های آینده تکمیل و به بهره‌برداری برسد.

تعریض و بهسازی ورودی شهرها و روستاها

فرزاد رستمی، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر، با اشاره به ظرفیت همکاری مدیریت شهری و روستایی در اجرای طرح‌های عمرانی حوزه راه اظهار کرد: سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آمادگی دارد با مشارکت شهرداری‌ها و دهیاری‌های بخش سعدآباد، نسبت به اجرای پروژه‌های تعریض و بهسازی مسیرهای ورودی شهرها و روستاها اقدام کند.



این نشست در راستای پیگیری مطالبات عمرانی و ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل بخش سعدآباد برگزار شد و موضوع تعریض محورهای ارتباطی، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و افزایش ایمنی مسیرهای ورودی شهرها و روستاها، از مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده در آن بود.