به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی چهارشنبه شب در ویژه‌برنامه «روایت ستاره‌ها» با اشاره به عظمت حادثه شهادت دانش‌آموزان میناب اظهار کرد: این فاجعه در کنار مظلومیت خود، عزت و سربلندی ایران را در سطح جهان به تصویر کشید و اراده ملت ایران، به‌ویژه خانواده‌های معظم شهدا را به نمایش گذاشت.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ با شهادت دانش‌آموزان آغاز شد، افزود: تقابل ایران و آمریکا در حقیقت بر سر حق ملت ایران برای زندگی شرافتمندانه، برخورداری از استقلال و ساختن ایرانی بزرگ است؛ ملتی با تاریخی کهن و تمدنی ریشه‌دار که حق دارد مسیر پیشرفت خود را انتخاب کند.

حاجی‌بابایی با اشاره به برخی ارزیابی‌ها درباره ظرفیت‌های ایران برای دستیابی به جایگاهی برجسته در عرصه بین‌المللی، اظهار کرد: در پژوهشی که پیش از جنگ ۱۲روزه به ترامپ ارائه شده بود، سه ویژگی برای ایران مورد توجه قرار گرفته بود؛ نخست، تمدن چند هزار ساله ایران، دوم، پیوند این تمدن با ۱۴۰۰ سال اسلام ناب و سوم، برخورداری ایرانیان از ظرفیت‌های بالای علمی و هوشی. بر همین اساس، ایران در آستانه یک جهش بین‌المللی ارزیابی شده بود.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری سخنان امام شهید مبنی بر نزدیک شدن ایران به قله‌های پیشرفت، تصریح کرد: ملت ایران با تکیه بر تمدن، ایمان و توانمندی‌های خود مسیر پیشرفت را دنبال می‌کند.

وی با اشاره به بازتاب شهادت دانش‌آموزان میناب در افکار عمومی جهان گفت: امروز مردم آمریکا، فارغ از گرایش‌های سیاسی و تفاوت میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان، درباره جنگ علیه ایران و حمله به دانش‌آموزان و مردم عادی پرسش‌هایی مطرح می‌کنند و نسبت به این حوادث واکنش نشان می‌دهند.

حاجی‌بابایی افزود: پرسش افکار عمومی این است که چرا باید با ملتی متمدن جنگید و گناه دانش‌آموزانی که هدف حمله قرار گرفته‌اند چیست؟ حمله به زندگی مردم و دانش‌آموزان، از جمله اتفاقاتی است که آثار و پیامدهای آن را می‌توان در واکنش‌های شکل‌گرفته در خیابان‌های اروپا و پاریس مشاهده کرد.

وی با اشاره به حضور خود در میناب و دیدار با خانواده‌های شهدا خاطرنشان کرد: حضور در میناب برای من تجربه‌ای عمیق و تأثیرگذار بود؛ میناب در تاریخ ایران ماندگار شد و دانش‌آموزان شهید این منطقه نیز نام خود را در تاریخ کشور ثبت کردند. شهادت آنان منشأ دگرگونی و تحولی فراتر از یک حادثه بود.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به تحولات ماه‌های اخیر، این حوادث را نشانه شکل‌گیری یک تحول و انقلاب درونی در جامعه دانست و یادآور شد: نماد این تحول، سخن امام شهید بود که فرمودند ۹۰ میلیون ایرانی در قالب یک اتحاد مقدس در برابر آمریکا ایستاده‌اند.

وی تأکید کرد: این اتحاد مقدس باید بر پایه توحید، همدلی و همبستگی شکل بگیرد. امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند آن هستیم که در کنار یکدیگر باشیم، برادری کنیم و با وجود تفاوت در سلیقه‌ها و دیدگاه‌ها، همزیستی و همراهی را حفظ کنیم.

حاجی‌بابایی با اشاره به جایگاه شهید تنگسیری و دیگر شهدای کشور، گفت: خواسته همه شهدایی که برای ایران جان خود را فدا کردند، سربلندی و اقتدار کشور است؛ آنان برای ایرانی ایستادند که باید با صلابت، قدرت و عزت در جهان حضور داشته باشد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت پاسداشت یاد و راه شهدا خاطرنشان کرد: ملت ایران باید با حفظ اتحاد و انسجام ملی، از میراث تاریخی، دینی و هویت ایرانی خود صیانت کند و برای ساختن ایرانی قدرتمند و پرافتخار گام بردارد.