به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نخست وزیری عراق، علی الزیدی نخست وزیر عراق امروز چهارشنبه در جریان سفر رسمی خود به منامه با حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین دیدار و گفتگو کرد.

الزیدی در این دیدار ضمن دعوت از پادشاه بحرین برای سفر به عراق، بر اهمیت احیای روابط تاریخی دو کشور و تلاش برای تقویت همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری، تجاری، سیاسی و اجتماعی تاکید کرد.

نخست وزیر عراق با اشاره به وجود امنیت مشترک میان دو کشور، بر ضرورت هماهنگی مواضع بغداد و منامه در قبال مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی تاکید کرد و گفت که عراق برای تحقق ثبات در منطقه، اولویت دادن به گفتگو، برقراری صلح و پایان دادن به تنش‌ها تلاش می‌کند.

از طرفی دیگر، پادشاه بحرین ضمن استقبال از سفر نخست وزیر عراق به این کشور، ابراز امیدواری کرد که این سفر افق‌های جدیدی را در روابط دو کشور بگشاید.

وی همچنین بر حمایت بحرین از دولت عراق و اهمیت تلاش مشترک برای تحقق امنیت و ثبات، حفظ منافع مشترک و تقویت روابط دوجانبه در راستای تحکیم همکاری‌های عربی تاکید کرد.