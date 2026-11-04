به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی، حسین رستمی اظهار کرد: نجاتگران جمعیت هلال احمر خراسان شمالی چهارشنبه در چهار حادثه جاده‌ای در محورهای مواصلاتی خراسان شمالی حضور یافتند و به حادثه‌دیدگان امدادرسانی کردند.

وی با تشریح جزئیات این حوادث گفت: نخستین حادثه ساعت ۰۰:۳۰ بامداد در محور چمن‌بید به جوزک، در فاصله ۶ کیلومتری پایگاه چمن‌بید، بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی پراید رخ داد. نجاتگران پایگاه چمن‌بید پس از حضور در محل، اقدامات امدادی لازم را انجام دادند و سرنشینان خودرو با همکاری عوامل اورژانس به مرکز درمانی منتقل شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی افزود: در حادثه دوم، ساعت ۵:۲۳ صبح، برخورد یک دستگاه پژو ۲۰۶ با مانع در محور آشخانه به بجنورد، بعد از دوراهی پیش‌قلعه، سه مصدوم بر جای گذاشت. نجاتگران پایگاه کریک به محل حادثه اعزام شدند و پس از انجام اقدامات امدادی، مصدومان با همکاری عوامل اورژانس به مرکز درمانی منتقل شدند.

رستمی ادامه داد: سومین حادثه ساعت ۵:۲۵ صبح در کیلومتر ۹۵ محور آشخانه به جنگل گلستان، محدوده دیوار سنگی، بر اثر برخورد دو خودروی دنا و ماکسیما رخ داد. در این حادثه پنج نفر مصدوم شدند و نجاتگران پایگاه دشت با همکاری تیم پشتیبان استان گلستان، عملیات نجات فنی یک نفر از مصدومان را انجام دادند و مصدومان با همکاری عوامل اورژانس به مرکز درمانی منتقل شدند.

وی بیاتن کرد: در چهارمین حادثه، ساعت ۱۲:۲۵، یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۵۵ محور آشخانه به جنگل گلستان، محدوده دوراهی اسپاخو، واژگون شد که در پی آن چهار نفر مصدوم شدند. نجاتگران پایگاه چمن‌بید پس از حضور در محل، عملیات نجات فنی یک نفر از مصدومان را انجام دادند و مصدومان با همکاری عوامل اورژانس به مرکز درمانی منتقل شدند.