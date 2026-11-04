به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه شورای مسکن استان کرمانشاه با محوریت بررسی آخرین وضعیت اجرایی پروژه‌های نهضت ملی مسکن، ارزیابی میزان پیشرفت طرح‌ها و شناسایی موانع تکمیل واحدهای مسکونی به ریاست طهماسب نجفی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و با دبیری مهرداد آهکی، مدیرکل راه و شهرسازی استان برگزار شد.

در این نشست که نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و متولی بخش مسکن نیز حضور داشتند، وضعیت پروژه‌های نهضت ملی مسکن در نقاط مختلف استان مورد ارزیابی قرار گرفت و راهکارهای تسریع در اجرای طرح‌ها و رفع مشکلات پیش‌رو بررسی شد.

در بخشی از جلسه، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گزارشی از پروژه‌های نهضت ملی مسکن با پیشرفت فیزیکی کمتر از ۲۰ درصد ارائه کرد. روند اجرای این طرح‌ها، میزان پیشرفت، دلایل کندی عملیات اجرایی و وضعیت متقاضیان از محورهای این گزارش بود.

همچنین موضوع تعیین تکلیف پروژه‌های کم‌پیشرفت و متقاضیان آن‌ها با هدف جلوگیری از بلاتکلیفی و فراهم کردن زمینه تسریع در اجرای طرح‌ها در دستور کار قرار گرفت.

در ادامه، آخرین وضعیت پروژه‌های ۸۰ واحدی گیلانغرب، ۸۰ واحدی سنقر و ۱۲۰ واحدی اسلام‌آبادغرب تشریح شد و حاضران موانع اجرایی و مشکلات مربوط به تکمیل این واحدها را بررسی کردند.

گزارش فاز نخست تکمیلی پروژه ۵۴۰۰ واحدی شهید طهماسبی و تشریح آخرین اقدامات انجام‌شده در این بخش نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده در شورای مسکن استان بود.

در این نشست همچنین نرم‌افزار داشبورد کنترل پروژه‌های نهضت ملی مسکن معرفی و قابلیت‌های آن تشریح شد. این سامانه با هدف پایش مستمر طرح‌ها، رصد میزان پیشرفت فیزیکی، شناسایی تأخیرها و دسترسی دقیق‌تر به اطلاعات اجرایی طراحی شده و می‌تواند در ارتقای نظارت و مدیریت پروژه‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

مهرداد آهکی، مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه، در این جلسه با تأکید بر ضرورت پیگیری مستمر وضعیت پروژه‌های نهضت ملی مسکن اظهار کرد: بررسی دقیق روند پیشرفت طرح‌ها، شناسایی موانع و اتخاذ تصمیمات اجرایی برای رفع مشکلات، از الزامات تسریع در اجرای پروژه‌های مسکن در سطح استان است.

وی با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف پروژه‌های دارای پیشرفت فیزیکی پایین و ساماندهی وضعیت متقاضیان، بر هماهنگی و تعامل مستمر دستگاه‌های مسئول تأکید کرد و خواستار پیگیری جدی مسائل مطرح‌شده در جلسات کارشناسی و اجرای مصوبات شورای مسکن شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان همچنین بهره‌گیری از ابزارهای نوین مدیریتی و سامانه‌های نظارتی را در افزایش شفافیت اطلاعات، کنترل دقیق‌تر روند اجرای پروژه‌ها و تسهیل تصمیم‌گیری مؤثر دانست.

در پایان این نشست، موضوعات مرتبط با پروژه‌های نهضت ملی مسکن جمع‌بندی شد و بر رفع موانع اجرایی، تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های متولی و استمرار نظارت بر میزان پیشرفت طرح‌ها تأکید شد.