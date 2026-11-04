به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پارسایی عصر چهارشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری جشنواره زمستانی سپیدان با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری این شهرستان گفت: برگزاری رویدادهای گردشگری نیازمند تقویت زیرساخت‌های مختلف در حوزه‌های اقامت، حمل‌ونقل، ارتباطات و درمان است.

وی افزود: سپیدان از جمله مناطق پرظرفیت گردشگری کشور به شمار می‌رود که در فصول گرم سال و همچنین روزهای سرد و برفی، میزبان شمار زیادی از گردشگران است.

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس با اشاره به حضور گردشگران از شهرستان‌ها و استان‌های همجوار برای استفاده از تفریحات زمستانی سپیدان ادامه داد: برنامه‌ریزی امسال بر برگزاری یک رویداد محوری متمرکز است و در ادامه تلاش می‌کنیم این رویدادها از نظر تنوع و گستره توسعه پیدا کنند.

مجسمه‌های برفی محور جشنواره زمستانی سپیدان

پارسایی با اشاره به ظرفیت سپیدان برای میزبانی رویدادهای بین‌المللی گفت: با توجه به بارش سالانه برف و حضور گردشگران خارجی، برگزاری مسابقات بین‌المللی اسکی در این شهرستان نیز امکان‌پذیر است.

وی برگزاری جشنواره ساخت مجسمه‌های بزرگ و جذاب برفی با موضوعات و تم‌های متنوع را رویداد اصلی جشنواره زمستانی سپیدان دانست و افزود: این مجسمه‌ها با محوریت فضاهای گردشگری و گرامیداشت یاد و راه شهدای سپیدان، به‌ویژه شهدای دفاع مقدس سوم، طراحی و اجرا خواهند شد.

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس، مجسمه‌سازان، دانشجویان معماری و فعالان و گروه‌های گردشگری را از عوامل اصلی اجرای این رویداد برشمرد و گفت: مراحل طراحی و ساخت مجسمه‌های برفی نیز می‌تواند به جاذبه‌ای گردشگری تبدیل شود و زمینه استقبال مردم و تولید محتوای عمومی و تخصصی را فراهم کند.

مسابقه عکاسی و مشارکت خانواده‌ها در جشنواره

پارسایی با بیان اینکه در کنار رویداد مجسمه‌های برفی، مسابقه عکاسی در چند سطح برگزار می‌شود، اظهار کرد: در این بخش، عکاسان حرفه‌ای و عموم مردم امکان مشارکت خواهند داشت و برای خانواده‌هایی که در رویدادهای جشنواره حضور پیدا کنند نیز جوایزی در نظر گرفته شده است.

وی برگزاری جشنواره زمستانی را فرصتی برای رونق فعالیت آژانس‌های گردشگری دانست و افزود: این رویداد زمینه مناسبی برای طراحی تورهای متنوع و جذاب و دعوت از گردشگران نقاط مختلف کشور به شهرستان سپیدان فراهم می‌کند.

ضرورت آماده‌سازی زیرساخت‌های گردشگری سپیدان

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس در ادامه بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های اساسی شهرستان برای میزبانی از این رویداد تأکید کرد و گفت: همه دستگاه‌های اجرایی باید مسئولیت‌های خود را در این زمینه بر عهده بگیرند.

پارسایی خاطرنشان کرد: با تشکیل کمیته‌های تخصصی و تقسیم وظایف میان دستگاه‌های اجرایی باید زمینه لازم برای برگزاری مطلوب جشنواره زمستانی سپیدان فراهم شود.

