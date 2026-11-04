به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان سازمان بسیج سازندگی سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص) استان کرمانشاه و اداره‌کل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه با هدف تقویت هماهنگی‌های بین‌بخشی و استفاده از توان گروه‌های جهادی در مدیریت بحران به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه با رویکرد افزایش آمادگی در برابر حوادث و بلایای طبیعی و بهره‌گیری از ظرفیت نیروهای مردمی، زمینه همکاری دو مجموعه را برای سازماندهی و به‌کارگیری گروه‌های جهادی و جهادگران داوطلب در مراحل مختلف مدیریت بحران فراهم می‌کند.

بر اساس مفاد این توافق، شناسایی و ساماندهی گروه‌های جهادی تخصصی، آموزش و توانمندسازی جهادگران و تأمین و به‌کارگیری ظرفیت‌های انسانی و تجهیزاتی از جمله محورهای همکاری طرفین خواهد بود.

همچنین مشارکت در عملیات امدادی، کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان حوادث و همکاری در بازسازی زیرساخت‌های مناطق آسیب‌دیده، از دیگر موضوعاتی است که در این تفاهم‌نامه مورد توجه قرار گرفته است.

توسعه مشارکت‌های مردمی، ایجاد هماهنگی میان گروه‌های جهادی و دستگاه‌های مسئول و استفاده از توان تخصصی جهادگران در شرایط اضطراری نیز از اهداف این همکاری مشترک به شمار می‌رود.

انعقاد این تفاهم‌نامه می‌تواند با تقویت ظرفیت عملیاتی مدیریت بحران استان، زمینه تسریع در خدمت‌رسانی به مردم هنگام وقوع حوادث و کاهش خسارات ناشی از بلایای طبیعی را فراهم کند.

سازمان بسیج سازندگی استان کرمانشاه نیز با تأکید بر رویکرد خدمت‌رسانی جهادی و محرومیت‌زدایی، بر بهره‌گیری از توان نیروهای مردمی در مسیر خدمت به مردم تأکید دارد.