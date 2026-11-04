به گزارش خبرگزاری مهر، پروانه بیرانوند با اشاره به ضرورت آگاه‌سازی نسل نوجوان در برابر پیچیدگی‌های فضای رسانه‌ای امروز اظهار کرد: دانش‌آموزان مدارس استعدادهای درخشان به دلیل برخورداری از ظرفیت علمی و توانمندی‌های فکری، قابلیت بالایی برای تحلیل مسائل اجتماعی و رسانه‌ای دارند و باید با آموزش صحیح، تقویت تفکر نقادانه و ارتقای سواد رسانه‌ای، این ظرفیت را به توانمندی مؤثر اجتماعی تبدیل کرد.

وی افزود: در همین راستا، روزهای دهم و یازدهم آبان‌ماه، نشست‌های آموزشی و معرفتی با محوریت جهاد تبیین در مراکز سمپاد نواحی یک و دو خرم‌آباد، دلفان و کوهدشت برگزار شد و دانش‌آموزان دختر و پسر در این برنامه‌ها حضور یافتند.

شناخت شگردهای جنگ شناختی و عملیات روانی

رئیس اداره مدارس استعدادهای درخشان لرستان با اشاره به حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حامد زمانی، از مدرسان قرارگاه راهبری جهاد تبیین آموزش و پرورش استان، در این نشست‌ها بیان کرد: شناخت ابعاد جنگ شناختی، شناسایی شگردهای عملیات روانی و تحریف واقعیت‌ها، تشخیص اخبار صحیح از جعلی و تحلیل محتوای رسانه‌ای از محورهای اصلی این برنامه‌ها بود.

بیرانوند تقویت قدرت پرسشگری و تبیین مسئولیت اجتماعی دانش‌آموزان را از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست‌ها عنوان کرد و افزود: ارتقای توانایی تحلیل و ارزیابی اطلاعات، دانش‌آموزان را در مواجهه با جریان‌های رسانه‌ای و حجم گسترده اخبار توانمندتر می‌کند.

تبیین ارزش‌های فرهنگی و دینی با گفت‌وگوی سازنده

وی همچنین با اشاره به برگزاری نشست‌های فرهنگی با موضوع عفاف و حجاب خاطرنشان کرد: تبیین ارزش‌های دینی و فرهنگی زمانی اثربخش است که بر پایه آگاهی‌بخشی، گفت‌وگوی سازنده و پاسخ‌گویی مستدل به پرسش‌های دانش‌آموزان شکل بگیرد.

رئیس اداره مدارس استعدادهای درخشان لرستان ادامه داد: در بخشی از این برنامه‌ها، موضوع عفاف و حجاب، پیشینه فرهنگی و دینی آن و نقش این مؤلفه‌ها در هویت اجتماعی و کرامت انسانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

تربیت نسلی آگاه و تحلیلگر در اولویت مدارس سمپاد

بیرانوند با تأکید بر ضرورت تربیت دانش‌آموزانی آگاه، پرسشگر، تحلیلگر و مسئولیت‌پذیر گفت: رویکرد مدارس استعدادهای درخشان باید به‌گونه‌ای باشد که دانش‌آموزان در مواجهه با جریان‌های رسانه‌ای، از قدرت تشخیص، انتخاب و روایت صحیح واقعیت‌ها برخوردار باشند.

وی در پایان بر تداوم برنامه‌های فرهنگی و تبیینی در مدارس سمپاد استان تأکید کرد و افزود: توانمندسازی فکری و رسانه‌ای دانش‌آموزان یک ضرورت تربیتی است و مدارس باید با فراهم کردن زمینه گفت‌وگو و افزایش آگاهی، بستر حضور مؤثر و مسئولانه نسل آینده در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی را فراهم کنند.