مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از استقرار تیم سیار اهدای خون استان کرمانشاه در شهرستان ثلاث باباجانی خبر داد و اظهار کرد: این برنامه روز پنجشنبه ۱۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با هدف تأمین خون مورد نیاز بیماران و ترویج فرهنگ اهدای خون برگزار می‌شود.

وی افزود: تیم سیار انتقال خون از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر در ساختمان بیمارستان جدید شهرستان ثلاث باباجانی مستقر خواهد شد و آماده پذیرش شهروندان برای اهدای خون است.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با دعوت از مردم نیک‌اندیش این شهرستان برای مشارکت در این برنامه انسان‌دوستانه گفت: حضور داوطلبان در این پویش می‌تواند به تأمین خون سالم و کمک به بیماران نیازمند خون و فرآورده‌های خونی کمک کند.

میرزاده با اشاره به اهمیت مشارکت عمومی در اهدای خون تصریح کرد: اهدای خون اقدامی ارزشمند و انسان‌دوستانه است که با همراهی مردم می‌تواند زمینه نجات جان بیماران را فراهم کند.

وی از شهروندان خواست با حضور در محل استقرار تیم سیار، در این اقدام خداپسندانه مشارکت کنند و با اهدای خون، سهمی در بازگشت سلامتی و امید به زندگی بیماران داشته باشند.