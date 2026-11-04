به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر چهارشنبه در نشست ستاد مدیریت بحران استان کرمانشاه با اشاره به پیش‌بینی بارش‌های قابل توجه در روزهای آینده، خواستار آماده‌باش کامل دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات‌رسان برای مدیریت شرایط جوی و پیشگیری از حوادث احتمالی شد.

وی با بیان اینکه شدت و زمان دقیق بارندگی‌ها به‌طور کامل قابل پیش‌بینی نیست، اظهار کرد: نباید اجازه دهیم بارش‌ها دستگاه‌های مسئول را غافلگیر کند و لازم است همه سناریوهای احتمالی از پیش بررسی و برای مواجهه با آن‌ها برنامه‌ریزی شود.

استاندار کرمانشاه با اشاره به تأثیر پدیده ال‌نینو بر شرایط جوی افزود: حتی اگر بارندگی قابل توجهی در داخل استان رخ ندهد، احتمال بارش در استان‌های بالادست و افزایش جریان آب به سمت کرمانشاه وجود دارد؛ بنابراین باید برای چنین شرایطی نیز آمادگی لازم فراهم شود.

حبیبی با اشاره به آغاز اقدامات مقدماتی برای آمادگی در برابر بارش‌ها از دو تا سه ماه گذشته، ابراز امیدواری کرد: بارندگی‌های پیش‌رو بدون خسارت سپری شود و در عین حال به تقویت منابع آبی، آبگیری سدها و جبران بخشی از کم‌بارشی سال‌های گذشته کمک کند.

وی حضور میدانی مدیران دستگاه‌های مسئول را ضروری دانست و تصریح کرد: مدیران دستگاه‌های مرتبط در روزهای اوج بارندگی از استان خارج نشوند و شخصاً آمادگی نیروهای انسانی، تجهیزات، ماشین‌آلات و امکانات مجموعه خود را بررسی کنند تا کمبودها و نواقص احتمالی پیش از وقوع حوادث برطرف شود.

استاندار کرمانشاه همچنین بر حضور فرمانداران، بخشداران، شهرداران و دهیاران در محل مأموریت خود طی روزهای آینده تأکید کرد و خواستار آمادگی کامل مجموعه مدیریت شهری و روستایی برای ارائه خدمات و مدیریت شرایط احتمالی شد.

حبیبی اطلاع‌رسانی به‌موقع و هدفمند به کشاورزان، دامداران، روستاییان و عشایر را از الزامات مدیریت بحران برشمرد و گفت: دستگاه‌های مسئول باید هشدارها و توصیه‌های لازم را به مردم منتقل کنند، اما این اطلاع‌رسانی نباید موجب نگرانی و التهاب عمومی شود.

وی با تأکید بر آمادگی گروه‌های عملیاتی شرکت‌های خدمات‌رسان خاطرنشان کرد: این گروه‌ها باید در صورت بروز حادثه در کوتاه‌ترین زمان ممکن در محل حاضر شوند و برای رفع مشکلات اقدام کنند.

استاندار کرمانشاه فعال بودن مراکز پاسخگویی دستگاه‌ها را نیز مورد تأکید قرار داد و افزود: در شرایطی مانند سیل و آبگرفتگی، مردم نباید پشت خطوط تلفن و پیامگیرها معطل بمانند؛ لازم است تماس‌های مردمی به‌صورت مستقیم و مؤثر توسط نیروی انسانی پاسخ داده شود تا افراد گرفتار در حادثه بتوانند به‌سرعت راهنمایی و پشتیبانی دریافت کنند.

حبیبی پایداری شبکه‌های ارتباطی تلفن همراه و ثابت را از دیگر ضرورت‌های روزهای آینده دانست و خواستار پیش‌بینی تمهیدات لازم برای حفظ ارتباط مردم و نیروهای امدادی در زمان وقوع حوادث شد.

وی همچنین بر آمادگی کامل جمعیت هلال‌احمر و سازمان‌های آتش‌نشانی و تأمین نیروها و تجهیزات مورد نیاز برای امدادرسانی سریع تأکید کرد.

استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود به دیدار اخیر با معاون اول رئیس‌جمهور اشاره کرد و گفت: در این دیدار گزارشی از عملکرد بخش‌های مختلف استان، از جمله وضعیت آب و برق و ذخایر کالاهای اساسی ارائه شد که ارزیابی‌ها از شرایط مطلوب ذخایر استان حکایت داشت.

حبیبی با اشاره به تأمین و ذخیره‌سازی هفت قلم کالای اساسی مورد نیاز مردم اظهار کرد: برای این اقلام ذخایری معادل ۳۵ تا ۵۸۳ روز پیش‌بینی و تأمین شده است.

وی همچنین از تأمین سوخت مایع مورد نیاز نیروگاه‌ها خبر داد و افزود: زیرساخت‌ها و ظرفیت لازم برای ذخیره‌سازی سوخت فراهم شده و نیروگاه‌های استان از نظر ذخایر سوخت، تاب‌آوری و امکان تأمین انرژی برای یک ماه تا ۵۰ روز آمادگی دارند.