به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس برای ادامه روند صدرنشینی خود در لیگ برتر فصل جاری نیاز به کسب ۳ امتیاز بازی خانگی مقابل فجر سپاسی در هفته دوازدهم لیگ برتر دارد.

محمدرضا مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شرایط این روزهای پرسپولیس اظهار داشت: پرسپولیس در فصل جاری دو شکست شوکه‌کننده داشته است، اما این اتفاقات در فوتبال کاملاً طبیعی است و نباید با هر نتیجه‌ای تمام عملکرد یک تیم را زیر سؤال برد. مهم این است که یک تیم بعد از شکست چه واکنشی نشان می‌دهد و چطور خودش را به شرایط مسابقه برمی‌گرداند.

کارشناس فوتبال ایران در خصوص نوسان این تیم در نتیجه گیری افزود: پرسپولیس بعد از شکست مقابل فولاد توانست در یک بازی خارج از خانه مقابل نساجی به پیروزی مهمی برسد. این برد از نظر روحی اهمیت زیادی داشت، چون بازیکنان نشان دادند می‌توانند از شرایط سخت عبور کنند و دوباره به مسیر امتیازگیری برگردند. به نظرم نباید روی دو شکست تمرکز کرد و باید روند کلی تیم را در نظر گرفت.

پیشکسوت پرسپولیس درباره عملکرد مهدی تارتار سرمربی سرخپوشان گفت: عملکرد آقای تارتار تا اینجا مثبت بوده است. او تیمی را در اختیار دارد که شرایط خوبی دارد و می‌تواند در ادامه مسابقات نتایج قابل قبولی کسب کند. البته پرسپولیس همیشه زیر فشار انتظارات هواداران است و طبیعی است که از این تیم فقط پیروزی بخواهند، اما باید به کادر فنی هم فرصت داد تا برنامه‌هایش را پیش ببرد.

مهدوی با اشاره به فشردگی رقابت‌های لیگ برتر تصریح کرد: امسال هیچ مسابقه‌ای آسان نیست و فاصله تیم‌ها به شکلی است که هر بازی اهمیت خاص خودش را دارد. پرسپولیس باید برای تک‌تک امتیازها برنامه داشته باشد و آنها را با مدیریت و تمرکز به دست بیاورد. در چنین شرایطی، از دست دادن امتیاز در چند مسابقه متوالی می‌تواند کار هر تیمی را برای رسیدن به اهدافش سخت کند.

مربی پیشین تیم فوتبال امید ادامه داد: بازیکنان باید بدانند که برای موفقیت در یک لیگ طولانی، فقط کیفیت فنی کافی نیست و تمرکز و ثبات هم اهمیت زیادی دارد. پرسپولیس ظرفیت خوبی دارد و اگر همین روند را با آرامش ادامه دهد، می‌تواند در ادامه فصل هم برای رسیدن به اهدافش تلاش کند.

مهدوی در پایان تأکید کرد: هواداران حق دارند از پرسپولیس انتظار قهرمانی داشته باشند، اما حمایت از تیم در روزهای سخت هم اهمیت دارد. مهم این است که مجموعه باشگاه از اشتباهات گذشته درس بگیرد و با تمرکز در مسابقات آینده حاضر شود.