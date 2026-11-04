به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به پیش‌بینی‌های هواشناسی و هشدارهای صادرشده اظهار کرد: ۷۲ ساعت آینده برای استان‌های غرب کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و همه دستگاه‌ها باید با بسیج کامل امکانات و نیروی انسانی، آمادگی لازم را برای مواجهه با شرایط احتمالی داشته باشند.

وی افزود: با توجه به شرایط پیش‌رو، لرستان در وضعیت آماده‌باش کامل قرار دارد و تمامی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران باید با ظرفیت صددرصدی در میدان حضور داشته باشند.

هیچ دستگاهی نباید در مواجهه با بحران غافلگیر شود

استاندار لرستان با بیان اینکه حفظ امنیت و آسایش مردم از مسئولیت‌های اصلی مجموعه مدیریتی استان است، تصریح کرد: مردم در نقاط مختلف استان به مجموعه مدیریتی و اجرایی اعتماد دارند و این اعتماد، مسئولیت سنگینی بر دوش مدیران قرار می‌دهد؛ بنابراین نباید در مواجهه با حوادث احتمالی غافلگیر شویم.

شاهرخی از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست همه امکانات، تجهیزات و نیروهای انسانی خود را برای شرایط اضطراری آماده کنند و گفت: در وضعیت آماده‌باش، هیچ عذری از جمله نقص خودرو، نبود راننده یا در دسترس نبودن نیروی انسانی پذیرفتنی نیست.

وی همچنین بر ضرورت بررسی و آزمایش تجهیزات عملیاتی تأکید کرد و افزود: همه امکانات باید از هم‌اکنون ارزیابی و آماده‌سازی شده و در اختیار مسئولان مربوطه قرار گیرد تا در صورت نیاز، عملیات امدادرسانی و مدیریت حوادث بدون وقفه انجام شود.