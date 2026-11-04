به گزارش خبرگزاری مهر، سحر تاج‌بخش، رئیس سازمان هواشناسی کشور، با تشریح آخرین پیش‌بینی‌ها از فعالیت سامانه بارشی پیش‌رو در کشور گفت: این سامانه طی روزهای اخیر از غرب کشور وارد شده و اوج فعالیت آن برای روز شنبه (۱۶ آبان) و صبح یکشنبه (۱۷ آبان) پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به تمرکز بارش‌ها در مناطق غربی و جنوب‌غربی کشور افزود: بیشترین فعالیت بارشی در استان‌های واقع در حاشیه رشته‌کوه زاگرس، به ویژه لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و شرق و شمال‌شرق خوزستان پیش‌بینی می‌شود. در مناطق شمالی نیز استان‌های ساحلی دریای خزر، به‌خصوص گیلان و اردبیل، تحت تأثیر این سامانه قرار خواهند گرفت.

براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، تاج‌بخش با بیان اینکه تمرکز بارش در این استان‌ها به معنای بی‌بارش بودن سایر مناطق کشور نیست، بیان کرد: بر اساس الگوهای فعلی، دامنه فعالیت سامانه از شمال‌غرب و غرب تا جنوب‌غرب، دامنه‌های رشته‌کوه البرز، تهران، سواحل شرقی دریای خزر و شمال‌شرق کشور گسترش خواهد یافت. در صورت تداوم الگوی فعلی نقشه‌های هواشناسی، احتمال صدور هشدار سطح قرمز برای برخی استان‌های درگیر در روز جمعه یا شنبه وجود دارد.

احتمال بارش ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلی‌متری در برخی نقاط؛ ضرورت آمادگی در برابر سیلاب

رئیس سازمان هواشناسی کشور با اشاره به میزان بارش‌های پیش‌بینی‌شده گفت: بر اساس نقشه‌های فعلی، میزان بارش در برخی نقاط حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلی‌متر برآورد می‌شود و در بعضی مناطق ممکن است مقدار بارش از این میزان نیز بیشتر باشد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره انتشار پیش‌بینی‌هایی از بارش‌های ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلی‌متری در فضای مجازی، تأکید کرد: باید به پیش‌بینی‌های رسمی و نقشه‌های معتبر هواشناسی توجه کرد و از انتشار و بازنشر اطلاعات هیجانی و تأییدنشده پرهیز داشت.

تاج‌بخش با بیان اینکه میزان بارش به‌تنهایی تعیین‌کننده وقوع یا شدت سیلاب نیست، ادامه داد: با توجه به فرسودگی برخی زیرساخت‌ها و تغییر کاربری‌های گسترده اراضی، در کشور حتی با بارش‌های کمتر از ۱۰ میلی‌متر نیز وقوع سیلاب را تجربه کرده‌ایم؛ در مقابل، در برخی مناطق با وجود ثبت بارش‌های بیش از ۱۰۰ میلی‌متر در ۲۴ ساعت، به دلیل پیش‌بینی و اجرای تمهیدات لازم، خسارت قابل‌توجهی رخ نداده است.

بارش برف در ارتفاعات و کاهش دما؛ تأکید بر آمادگی دستگاه‌ها و توجه مردم به هشدارها

رئیس سازمان هواشناسی کشور با اشاره به احتمال بارش برف در مناطق مرتفع گفت: در ارتفاعات زاگرس مرکزی و جنوبی و همچنین ارتفاعات واقع در محدوده بین استان تهران و سواحل دریای خزر، به‌ویژه گردنه‌های برف‌گیر، بارش برف پیش‌بینی می‌شود؛ بنابراین لازم است دستگاه‌های مسئول برای رفع موانع احتمالی در محورهای برف‌گیر و مدیریت تردد آمادگی داشته باشند.

وی همچنین از کاهش دما به دنبال عبور این سامانه خبر داد و افزود: انتظار می‌رود در هفته پیش‌رو، به ویژه در نیمه شمالی کشور، مصرف انرژی افزایش یابد. با توجه به شرایط موجود، اتخاذ تمهیدات لازم برای تأمین منابع انرژی در استان‌های شمالی، به‌خصوص استان‌های واقع در غرب دریای خزر، ضروری است.

تاج‌بخش در پایان از مردم خواست هشدارهای سازمان هواشناسی را جدی بگیرند و اخبار و پیش‌بینی‌های جوی را از منابع رسمی دنبال کنند تا با رعایت توصیه‌های ایمنی، خسارات و تلفات احتمالی به حداقل برسد.