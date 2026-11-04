به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شامگاه چهارشنبه، در ویژه‌برنامه «روایت ستاره‌ها» با اشاره به مسئولیت ملی و انسانی در قبال شهدای میناب اظهار کرد: ما این مسیر را با یک هدف انتخاب کرده‌ایم و آن رساندن صدای فرزندان ایران به جهان و بیدار کردن وجدان جهانی نسبت به آن چیزی است که در جغرافیای ایران اتفاق افتاد.

وی با اشاره به سفر خود به مادرید اسپانیا و بازتاب روایت شهدای میناب در سطح بین‌المللی افزود: در این سفر، متن رسمی سخنرانی را کنار گذاشتم و از دل و جان درباره کودکان میناب سخن گفتم. در این نشست بیش از ۱۷۶ هیئت و ۹۰ وزیر از کشورهای مختلف حضور داشتند و نمایندگان کشورها با ابراز همدردی، مراتب تسلیت خود را به خانواده‌های شهدا و ملت ایران اعلام کردند.

صالحی‌امیری ادامه داد: در حاشیه این سفر، جلوه‌هایی از همدلی و همراهی خودجوش شخصیت‌های فرهنگی و هنری کشورهای مختلف را مشاهده کردم؛ از هنرمندی که موسیقی میناب را اجرا کرده بود تا نویسنده‌ای که روایت این حادثه را به قلم خود نوشته بود. همچنین یک فعال رسانه‌ای با بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار مخاطب اعلام کرد آمادگی دارد محتوای مرتبط با میناب را در اختیار مخاطبان خود قرار دهد. حتی کارگردانی نیز برای ساخت فیلم بلند درباره این واقعه اعلام آمادگی کرد.

وی این اقدامات را نشانه‌ای از تأثیرگذاری روایت مظلومیت شهدای میناب بر افکار عمومی جهان دانست و تصریح کرد: آنچه در مادرید مشاهده کردم، تنها گوشه‌ای از موج همدلی و توجهی است که نسبت به میناب شکل گرفته است.

شهدای میناب، خورشیدهای تابان ایران هستند

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به عنوان «ستاره‌های میناب» گفت: این عزیزان ستاره نیستند، بلکه خورشیدهای ما هستند؛ خورشیدهایی که تا قیام قیامت به ایران نور و حرارت می‌بخشند. اگر امروز در کنار یکدیگر ایستاده‌ایم و سخن می‌گوییم، بی‌تردید مدیون خون پاک شهدا هستیم.

وی با بیان اینکه هنوز سنگینی اندوه این حادثه را نمی‌توان به‌سادگی با شرایط عادی زندگی تطبیق داد، افزود: امروز در میناب از عمق دل سخن گفتم. وقتی در محل وقوع این جنایت قرار گرفتم، بار دیگر سنگینی این مصیبت را احساس کردم. حتی مرور روایت‌های تاریخی عاشورا و مقتل لهوف نیز نتوانست مرا برای بیان این حجم از اندوه آماده کند. با خود می‌اندیشیدم که تحمل این مصیبت برای خانواده‌های داغدار، به‌ویژه مادران و پدران شهدا، تا چه اندازه دشوار است.

۲۲ دستگاه برای خدمت به مردم میناب بسیج شده‌اند

صالحی‌امیری با تأکید بر اینکه مسئولان هیچ شأنی جز خدمت به خانواده‌های شهدا و مردم میناب ندارند، اظهار کرد: در دولت و به دستور رئیس‌جمهور، ۲۲ دستگاه اجرایی برای پیگیری امور مرتبط با میناب در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند. ستاد استانی با مسئولیت استاندار تشکیل شده و ستاد شهرستانی نیز فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی افزود: مجموعه‌ای از برنامه‌ها و اقدامات با همکاری مدیران استان تدوین شده و مسئولیت ما پیگیری این برنامه‌ها در سطح ملی است. تقسیم کار میان دستگاه‌ها انجام شده و جلسات مستمر برای بررسی و پیشبرد امور برگزار می‌شود. فردا نیز جلسه‌ای برای بررسی برنامه‌های تدوین‌شده با حضور مسئولان مربوطه برگزار خواهد شد.

وزیر میراث‌فرهنگی تأکید کرد: ارائه گزارش اقدامات در برابر عظمت این مصیبت، در شأن شهدای مظلوم میناب نیست. هیچ اقدامی نمی‌تواند جایگزین حتی یک قطره از خون پاک این عزیزان شود. ما تنها وظیفه داریم هر آنچه در توان داریم برای خدمت به خانواده‌ها و مردم این منطقه به کار بگیریم.

هرمزگان دروازه‌بان ایران بود

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش مردم هرمزگان در دفاع از کشور گفت: همان‌گونه که ملت ایران در دوران هشت سال دفاع مقدس ایستادگی کرد و اجازه نداد حتی یک وجب از خاک کشور به تصرف دشمن درآید، امروز نیز مردم هرمزگان در برابر دشمن ایستادند تا ایران سربلند و پرچم کشور برافراشته بماند.

صالحی‌امیری خطاب به مردم هرمزگان و میناب اظهار کرد: شما از دروازه ایران صیانت کردید و اجازه ندادید دشمن از تنگه هرمز عبور کند. مردم ایران قدردان ایستادگی و مقاومت شما هستند و ما نیز به‌عنوان بخشی از ملت ایران، خود را مدیون مردم هرمزگان و میناب می‌دانیم.

وی با اشاره به نقش شهید تنگسیری در این مقاومت افزود: مردم ایران به‌ویژه مدیون مجاهدت فرماندهان و رزمندگان شجاعی هستند که برای دفاع از سرزمین و امنیت کشور ایستادگی کردند.

پیگیری حقوقی حادثه میناب در مجامع بین‌المللی

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به اقدامات حقوقی در حال انجام برای پیگیری این حادثه گفت: در پرونده‌هایی که با همکاری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌های مسئول در حال تدوین است، عنوان «جنایت سوم» برای این پرونده در نظر گرفته شده است.

وی با تأکید بر ضرورت ثبت ابعاد این حادثه در تاریخ جهان تصریح کرد: هدف ما محدود به اقدامات داخلی نیست. باید ابعاد این جنایت در سطح بین‌المللی روایت و مستند شود و مسئولان و عاملان آن در چارچوب مراجع و سازوکارهای حقوقی بین‌المللی مورد پیگرد قرار گیرند.

صالحی‌امیری ادامه داد: روایت میناب نباید در مرزهای ایران متوقف شود. ما باید صدای خانواده‌های شهدا و مردم مظلوم این شهر را به گوش جهانیان برسانیم و اجازه ندهیم این واقعه از حافظه تاریخی جهان حذف شود.

۲۲ عضو کابینه برای عضویت در ستاد میناب اعلام آمادگی کردند

وی با اشاره به پیام رئیس‌جمهور به مردم هرمزگان و میناب گفت: آقای دکتر پزشکیان علاقه‌مند بودند امروز در میناب و در کنار خانواده‌های شهدا حضور داشته باشند، اما ملاحظات امنیتی مانع از انجام این سفر شد. رئیس‌جمهور سلام و پیام همدردی خود را به مردم این منطقه ابلاغ کردند.

وزیر میراث‌فرهنگی همچنین از استقبال اعضای دولت برای مشارکت در برنامه‌های حمایتی میناب خبر داد و افزود: زمانی که موضوع عضویت در ستاد میناب مطرح شد، ۲۲ عضو کابینه برای حضور و مشارکت در این ستاد اعلام آمادگی کردند. در سال‌های حضورم در دولت، کمتر شاهد چنین همراهی گسترده‌ای بوده‌ام. این اتفاق نشان می‌دهد خون پاک کودکان میناب چگونه دل‌های مردم و مسئولان را به یکدیگر نزدیک کرده است.

وی پیشنهاد کرد مسئولان، نخبگان، اصحاب رسانه، هنرمندان و فعالان فرهنگی به‌عنوان «شهروند افتخاری میناب» معرفی شوند و برای آنان شناسنامه افتخاری این شهر صادر شود.

صالحی‌امیری در این باره گفت: از امروز خودمان را نه صرفاً مسئول و مقام اجرایی، بلکه شهروند میناب می‌دانیم؛ شهروندانی که وظیفه دارند برای خدمت به مردم این شهر تلاش کنند و در حد توان رضایت خانواده‌های داغدار را جلب کنند.

میناب، عامل پیوند دوباره دل‌های ملت ایران

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به تأثیر اجتماعی و ملی حادثه میناب خاطرنشان کرد: باور من این است که مظلومیت و معصومیت خون کودکان میناب، دل‌های ملت ایران را به یکدیگر نزدیک کرد. این حادثه موجب شد مردم با احساس مشترکی از همدردی و همبستگی در کنار یکدیگر قرار بگیرند.

وی افزود: پس از مشاهده این حادثه، احساس همدردی و واکنش عمومی نسبت به عاملان آن در جامعه گسترش یافت و این موضوع به شکل‌گیری انسجام و همدلی میان ایرانیان کمک کرد. بازتاب این همدلی تنها به داخل کشور محدود نماند و در عرصه بین‌المللی نیز وجدان‌های بیدار را تحت تأثیر قرار داد.

صالحی‌امیری در پایان تأکید کرد: ما از این پس، نه به‌عنوان وزیر، معاون وزیر یا مسئول اجرایی، بلکه به‌عنوان شهروند افتخاری میناب، وظیفه خود می‌دانیم صدای این شهر را به ایرانیان و جهانیان برسانیم. پرچم میناب تا زمانی که ایران پابرجاست، در این سرزمین برافراشته خواهد ماند و ما هیچ‌گاه خون پاک شهدای میناب و هرمزگان را فراموش نخواهیم کرد.