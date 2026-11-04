به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی شامگاه چهارشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران لرستان اظهار کرد: پاکسازی مسیر رودخانه‌ها و مسیل‌ها و دهانه پل‌ها با همکاری دستگاه‌های اجرایی و با هدف کاهش خطرات احتمالی ناشی از بارندگی‌ها در دستور کار قرار گرفت و عملیات مورد نیاز در این بخش‌ها انجام شده است.

وی افزود: شهرداری‌ها، شرکت آب منطقه‌ای، اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و سایر دستگاه‌های مرتبط همکاری مطلوبی در اجرای این اقدامات داشته‌اند و با وجود محدودیت اعتبارات، از ظرفیت‌های مختلف استان برای پیشبرد برنامه‌های پیشگیرانه استفاده شده است.

لایروبی رودخانه‌ها پس از سال‌ها وقفه

استاندار لرستان با اشاره به انجام عملیات پاکسازی در مسیرهایی که سال‌ها امکان دسترسی و لایروبی آن‌ها فراهم نشده بود، تصریح کرد: در برخی مناطق، پس از ۲۳ سال عملیات لایروبی و پاکسازی رودخانه‌ها به‌طور کامل انجام شده که اقدامی مهم در کاهش خطرات احتمالی ناشی از بارندگی‌ها به شمار می‌رود.

شاهرخی ادامه داد: پیش از برگزاری جلسه ستاد مدیریت بحران استان نیز نشست هماهنگی با مسئولان متناظر وزارتخانه‌ها در ستاد مدیریت بحران کشور برگزار شد و در حال حاضر مشکل خاصی در زمینه آمادگی استان برای مواجهه با شرایط جوی پیش‌رو وجود ندارد.

هماهنگی دستگاه‌ها برای کاهش خسارت‌های احتمالی

وی با تأکید بر هماهنگی و همکاری مناسب میان دستگاه‌های اجرایی استان گفت: مجموعه اقدامات انجام‌شده، آمادگی لرستان را برای مدیریت شرایط جوی پیش‌رو افزایش داده است.

استاندار لرستان خاطرنشان کرد: در زمینه پاکسازی مسیر رودخانه‌ها، مسیل‌ها، دهانه پل‌ها و سایر نقاط مستعد حادثه، نگرانی خاصی وجود ندارد و امیدواریم با تداوم هماهنگی‌ها، از ظرفیت بارش‌ها و مواهب الهی به بهترین شکل استفاده شود و شاهد بروز خسارت و مشکل در استان نباشیم.