به گزارش خبرنگار مهر،علی حمدانی مدیرعامل گروه صنعتی نوین چوب خوزستان عصر امروز چهارشنبه در جلسه امضای تفاهم نامه نخستین کارخانه تولید خودرو در خوزستان با سرمایه گذاری گروه صنعتی نوین چوب استان اظهار کرد: بنده از سن کم کار می‌کردم و برای مردم کابینت می‌ساختم. امروز دارای یک هلدینگ بزرگ هستم که سه فاز تولیدی دارد؛ فاز اول تولید صفحات فسفورمینینگ، فاز دوم روکش ملامین و فاز سوم تولید ام دی اف است.

مدیرعامل گروه صنعتی نوین چوب خوزستان با بیان اینکه به بیش از ۳۰ کشور صادرات انجام می دهم، ادامه داد: یک زمانی می گفتند «ام دی اف» ترک است اما امروز از خوزستان به استانبول، گرجستان، ترکمنستان و کشورهای دیگر صادر می شود.

وی، تولید در کشور را برای خود لذت بخش دانست و عنوان کرد: با توجه به اینکه خوزستان قطب صنعت کشور به شمار می‌رود نیاز به صنعت خودروسازی در استان را احساس کردند و هیچ جایی را بهتر از خوزستان برای این کار ندیدم.

مدیرعامل گروه صنعتی نوین چوب خوزستان بیان کرد: نخستین کارخانه خودروسازی استان با فناوری نوین در منطقه خرمشهر و با همکاری منطقه آزاد اروند راه‌اندازی خواهد شد که بیش از ۲ هزار نفر اشتغال زایی را به همراه دارد.

حمدانی با اشاره به دلیل انتخاب خرمشهر برای این کار تصریح کرد: صادرات به دلایل متعدد از جمله ارزآوری حائز اهمیت است و جنوب کشور عراق با منطقه مکانی مد نظر کارخانه حدود ۲۰ کیلومتر فاصله دارد که این یک امتیاز به شمار می‌رود.

وی افزود: همچنین می‌توانیم برای خودروهای تولیدی پلاک اروندی و پلاک ملی بدهیم از سوی دیگر برای متقاضیان بوشهری نیز می‌توانیم پلاک منطقه آزاد در نظر بگیریم.

مدیرعامل گروه صنعتی نوین چوب خوزستان تاکید کرد: از زمانی که زمین تحویل و قرارداد امضا شود، اولین اقدام راه‌اندازی خط تولید خواهد بود و در چهارچوب قانون پس از گذشت ۱۰ ماه اولین خودرو را تحویل خواهم داد. البته در این مسیر نیاز به تسهیلات بانکی ندارم تنها تقاضای بنده تسهیل در امور در چهارچوب قانون است.

مصطفی خانزادی مدیرعامل منطقه آزاد اروند نیز عصر امروز چهارشنبه در جلسه امضای تفاهم نامه نخستین کارخانه تولید خودرو در خوزستان با سرمایه گذاری گروه صنعتی نوین چوب استان اظهار کرد: خداوند را شاکر هستم در شرایط بسیار بد اقتصادی چند اتفاق خوب برای مردم آبادان و خرمشهر رقم می خورد؛ یک ماه گذشته موضوع هلدینگ را داشتیم و امروز شاهد امضای تفاهم نامه با یکی از بهترین سرمایه گذاران خوزستان پس از چندین دوره مذاکره هستیم.

مدیرعامل منطقه آزاد اروند گفت: علی حمدانی مدیرعامل نوین چوب تاکنون هرچه گفته به آن عمل کرده و مجموعه وی حیرت انگیز است. وی از یک کابینت ساز به یک کارآفرین موفق و خلاق رسیدند بنده هم به عنوان مدیر منطقه ازاد معتقد هستم وی در اجرای پروژه های خود رکورد داشته است.

وی افزود: تولید ضمن اینکه عبادت بزرگی است، کار سختی به شمار می رود و تولید کنندگان در کشور با مشکلات عدیده ای مواجه هستند.

مدیرعامل منطقه آزاد اروند با اعلام این موافقت نامه های تجاری تولید ما دوجانبه هستند، تصریح کرد: این پروژه به حدی بزرگ است که تصمیم گرفتیم امضای استاندار هم پای تفاهم نامه باشد و این خود اعتبار بزرگی برای کار است.

خانزادی گفت: برای امور این تفاهم نامه، یکی از مدیران ارشد سازمان را مد نظر قرار می دهیم تا مدیر عامل نوین چوب و همکاران وی برای اجرای کارهای اداری کمترین حضور در منطقه را داشته باشند.

وی با بیان اینکه برای طرح مذکور تا ۵۰۰ هکتار زمین در نظر گرفته ایم، اظهار کرد: اعتقاد داریم احداث کارخانه خودروسازی طرح بسیار بزرگی است؛ از سوی دیگر در شعاع ۲۰۰ کیلومتری آبادان ۲۰ میلیون جمعیت ساکن هستند که بازار پرمصرف خوبی برای آن ها محسوب می‌شود.

مدیرعامل منطقه آزاد اروند با تاکید بر اینکه از واردات خودرو خوشحال نیستیم، ادامه داد: باید درآمدهای پایدار ایجاد کنیم و یکی از اتفاقات مهمی که به این مهم کمک می کند راه اندازی کارخانه مذکور است و امیدوارم روزی به جایی برسیم که حتی یک خودرو هم وارد نکنیم.

خانزادی گفت: در یک سال گذشته حدود ۸۰۰ میلیون دلار خودرو وارد کرده این که اگر از این مورد خروج ارز جلوگیری کنیم، علاوه بر گردش سرمایه، اشتغالزایی را خواهیم داشت و اتفاقات خوبی دیگری رقم می خورد.