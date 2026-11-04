به گزارش خبرگزاری مهر، آیین بهره‌برداری از کتابخانه سیار «یادمان شهدای مدرسه شجره طیبه»، امروز چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵، با حضور سیدرضا صالحی‌امیری؛ وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، محمد آشوری تازیانی؛ استاندار هرمزگان، آزاده نظربلند؛ دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، جمعی از مدیران نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، دانش‌آموزان و بازماندگان مدرسه شجره طیبه و جمعی از فعالان عرصه فرهنگ، آموزش و رسانه استان هرمزگان، در جوار گلزار شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، برگزار شد.

آزاده نظربلند در حاشیه این برنامه گفت: کتابخانه سیار «یادمان شهدای مدرسه شجره طیبه»، با ظرفیت مخزن یک‌هزار و ۵۰۰ نسخه کتاب، در قالب ۱۰ نقطه خدمتی، خدمات کتابخانه‌ای و فرهنگی را به شهرها و روستاهای شهرستان میناب در شرق استان هرمزگان ارائه خواهد کرد.

وی ادامه داد: «کاروان هم‌خوان» در راستای عدالت فرهنگی به‌عنوان سومین کتابخانه سیار اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی هرمزگان، از این پس با حرکت در مسیر شهرها و روستاهای میناب، حامل پیام دانایی، آگاهی و فرهنگ کتابخوانی خواهد بود؛ کاروانی که نام و یاد شهدای شجره طیبه را نیز در مسیر خدمت فرهنگی خود زنده نگه می‌دارد.

نظربلند همچنین بیان کرد: امیدوارم این رسالت فرهنگی که به نام فرشتگان آسمانی میناب است، باعث ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی شود.

غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدای شجره طیبه، بازدید از محل مدرسه، دیدار با خانواده‌های معظم شهدا، برگزاری نشست شورای اداری و رونمایی از دست‌نوشته‌های شهیده زینب بهرامی، از دیگر برنامه‌های فرهنگی و اجرایی این روز بود.