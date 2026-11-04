به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب جمشیدی، مدیرکل دفتر امور عملیات راهداری، ماشین‌آلات و مدیریت بحران سازمان راهکاری با اشاره به پیش‌بینی‌های هواشناسی مبنی بر ورود سامانه‌های بارشی و احتمال بروز پدیده‌هایی نظیر ال‌نینو، کولاک و سیلاب‌های احتمالی در فصل بارش در محورهای کشور، اظهار کرد: تمهیدات و اقدامات پیشگیرانه برای مدیریت راهداری زمستانی از مردادماه سال‌جاری با برگزاری نشست‌های هماهنگی درون‌دستگاهی و بین‌بخشی در سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و ادارات‌کل استانی کلید خورده است.

وی به آماده‌سازی زیرساخت‌ها و تجهیزات لجستیکی اشاره و بیان کرد: تاکنون بیش از ۵۰۰ هزار تن شن و نمک خریداری شده و در آشیانه‌ها و راهدارخانه‌های سراسر کشور ذخیره شده است.

مدیرکل دفتر امور عملیات راهداری، ماشین‌آلات و مدیریت بحران افزود: با انجام تعمیرات و اورهال ماشین‌آلات راهداری، ۷۶۲ راهدارخانه بین‌راهی و ۴۵۵ راهدارخانه مرکزی برای استقرار نیروها و خدمات‌رسانی در شرایط بحرانی تجهیز و آماده‌سازی شده‌اند.

جمشیدی با تأکید بر اقدامات میدانی برای مهار سیلاب‌های احتمالی، عنوان کرد: با توجه به احتمال وقوع بارندگی‌های شدید در مناطق زاگرس و جنوب کشور، دهانه ورودی بیش از ۵۰۰۰ دستگاه پُل در محورهای شریانی پاکسازی و لایروبی کانال‌های دفع آب‌های سطحی، اجرای روکش آسفالت، نصب تابلوها، نیوجرسی‌ها و شانه‌سازی محورها برای کاهش مخاطرات جاده‌ای با جدیت انجام شده است.

براساس اعلام سازمان راهداری، وی در پایان از اجرای رسمی طرح راهداری زمستانی از یکم آذرماه خبر داد و خاطرنشان کرد: علاوه بر آمادگی راهدارخانه‌ها برای اسکان اضطراری مسافران در شرایط بحرانی و استقرار راهداران در راهدارخانه‌ها، طرح‌ها و مانورهای آموزشی در ۱۵ استان کشور اجرا شده است.