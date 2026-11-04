به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با اعتراف به تأثیر جنگ علیه ایران بر انتخابات میان‌دوره‌ای این کشور اذعان کرد: می‌دانستم که جنگ بر انتخابات تأثیر خواهد گذاشت.

وی با تکرار ادعای خود علیه برنامه هسته ای ایران مدعی شد: چه جنگ بر نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای تأثیر بگذارد و چه نگذارد، ز

ترامپ همچنین در دفاع از تصمیم خود برای آغاز تجاوز علیه ایران مدعی شد: اگر بار دیگر فرصت تصمیم‌گیری درباره ایران را داشتم، همان تصمیم را می‌گرفتم. من هیچ اقدامی متفاوت از آنچه در ایران انجام دادم، انجام نمی‌دادم و ما توانمندی‌های نظامی آنها را نابود کردیم.

رئیس‌جمهور آمریکا برای کاهش فشار افکار عمومی و برای فرار از شکست جمهوری خواهان که تحت تأثیر جنگ ایران قرار گرفته با ادعای اینکه واشنگتن در قبال ایران عملکرد موفقی داشته است، مدعی شد: ما در مورد ایران کار فوق‌العاده‌ای انجام دادیم و تنگه هرمز باز است.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش درباره پیامدهای اقتصادی جنگ نیز گفت که این درگیری در کوتاه‌ مدت موجب افزایش اندک قیمت بنزین شده است.

ترامپ برای توجیه عملکرد بد اقتصادی اش که موجب افزایش قیمت سوخت در آمریکا شد نیز مدعی شد که انتظار داشته قیمت نفت در پی جنگ علیه ایران بسیار بیشتر از این افزایش یابد.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین درباره اختلافات داخلی در واشنگتن گفت که دموکرات‌ها با او تماس گرفته‌اند و خواستار گفت‌وگو درباره برخی مسائل شده‌اند؛ موضوعی که به گفته وی، مثبت است.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد با دموکرات‌ها به توافق برسد، مگر اینکه آنها بخواهند رویکردی مخرب در پیش بگیرند.

ترامپ اما در ادامه با انتقاد از دموکرات‌ها مدعی شد که آنها به دنبال حمایت از قاتلان [ایرانی ها] هستند.

وی افزود: در صورت نارضایتی از اقدامات دموکرات‌ها، [برای تصمیم گیری در کارها] از حق وتو برخورداریم.

ترامپ برای دلخوشی خود و حزب متبوعش و توجیه شکست حزب جمهوری خواه مدعی شد که اگر نامش در برگه‌های رأی انتخابات حضور داشت، جمهوری‌ خواهان پیروز می‌شدند.

وی افزود: رئیس مجلس نمایندگان عملکرد فوق‌العاده‌ای داشت و در حال حاضر دو نامزد برای رهبری جمهوری‌ خواهان در این مجلس داریم.

اعلام عقب نشینی ترامپ در برابر دموکرات ها

ترامپ دقایقی پیش نیز در گفتگو با شبکه سی‌ان‌بی‌سی آمریکا اعلام کرد: می‌توانم در بسیاری از عرصه ها و بسیار بیشتر از آنچه مردم تصور می‌کنند با دموکرات‌ها همکاری کنم.