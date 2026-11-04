به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده عصر امروز چهارشنبه در جلسه امضای تفاهم نامه نخستین کارخانه تولید خودرو در خوزستان با سرمایه گذاری گروه صنعتی نوین چوب استان، ضمن تسلیت شهادت حضرت فاطمه (س) بیان کرد: راه اندازی این کارخانه، تولید و به تبع آن اشتغال در منطقه آزاد اروند را به همراه دارد؛ موضوعی که از هدف های کلیدی دولت، مورد تاکید رییس جمهور و بالاتر از همه مقام معظم رهبری است.

استاندار خوزستان گفت: فردی که اهل خوزستان و از کارآفرینان برتر استان به شمار می رود در این مسیر گام برداشته که بسیار حائز اهمیت است. علی حمدانی معتقد است باید در میدان بود، کار کرد عرصه تولید را گرم نگه داشت و فکر اشتغال جوانان خوزستان بود که همه این موضوعات قابل توجه و از نکات موفقیت وی است.

وی افزود: همچنین در مسیر فعالیت خود ،عمل به مسئولیت های اجتماعی، خدمت به اهل بیت (ع) و ... را در کارنامه خود دارد که ارزشمند هستند.

استاندار خوزستان با بیان اینکه امضای این تفاهم نامه بستری ایجاد می کند تا در مسیر سازندگی و تولید بیشتر حرکت کنیم، تصریح کرد: همچنین شرایط برای اشتغال جوانان فراهم می شود که قابل توجه است؛ باید این هدف را در گستره خوزستان دنبال کنیم و در راستای تولید و حمایت از بخش خصوصی بیشتر گام برداریم.

موالی زاده، اقتصاد را شامل سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی اعلام و عنوان کرد: رهبر شهید همواره بر مبنا و مورد عمل قرار دادن، اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید داشتند؛ اینکه همه اقتصاد در اختیار دولت باشد مشکلات را حل نمی‌کند لذا در کنار توان تمام بدنه دولت، باید به سمت تقویت بخش تعاون و خصوصی حرکت کنیم که این اتفاق در حال رخ دادن است.

وی ادامه داد: از هر سرمایه گذاری مولد در خوزستان استقبال کرده و آن را پشتیبانی می‌کنیم، در کنار آنها هستیم و تلاش می‌کنیم موانع موجود سر راهشان را برطرف کنیم، به سمت حرکت کنیم که بنیه بخش خصوصی در استان تقویت شود.

استاندار خوزستان با اشاره به اینکه سرمایه‌گذار این پروژه اهداف و برنامه‌ریزی‌های روشنی دارد، تصریح کرد: وی اعلام کرده وام نمی‌خواهد، مبلغ زمین را پرداخت می‌کند، ایجاد اشتغال خواهد داشت و در زمان مشخص اولین خودرو را تولید می‌کند، نکات ارزشمندی است لذا می توان گفت با همکاری منطقه آزاد اروند اتفاق خوبی در حال رقم خوردن است که ‌می‌توانیم در جهت تولید و سرمایه‌گذاری بیشتر در استان حرکت کنیم.

موالی زاده با تاکید بر اینکه باید جاذبه‌های استان را معرفی کرد، گفت: باید به سمت حرکت کنیم تا خوزستان را به جایگاه مناسب برای سرمایه‌گذاری برسانیم؛ در راستای این سرمایه‌گذاری نیز صمت، شهرک‌های صنعتی، محیط زیست و بخش‌های مرتبط همکاری خواهند داشت تا کار به نحو احسن انجام شود.

وی اظهار کرد: با توجه به آلودگی هوا در خوزستان، تولید خودروهای هیبریدی در گام اول و سپس تولید خودروهای برقی اقدام و خبر خوبی است. از آنجایی که انواع آلاینده‌ها در استان وجود دارد باید این مسیر را طی کنیم و هرچه بیشتر به سمت استفاده از انرژی پاک برویم به نفع سلامتی مردم استان خواهد بود.

استاندار خوزستان عنوان کرد: ان‌شاءالله امضای این تفاهم‌نامه قدم خیر و مبارکی برای مردم استان باشد یا بتواند از آن بهره‌مند شوند.