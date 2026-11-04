به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله رسول فلاحتی شامگاه چهارشنبه در اجتماع مردم رشت در میدان شهدای ذهاب، با قدردانی از حضور و ایستادگی مردم اظهار کرد: باید خدای متعال را به خاطر وجود پربرکت مردم مؤمن، انقلابی و بصیر ایران شکرگزار باشیم؛ مردمی که با حضور خود در صحنه‌های مختلف، وفاداری‌شان به انقلاب و نظام اسلامی را نشان داده‌اند.

وی با اشاره به جایگاه ملت ایران در تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی افزود: ملت ایران ملتی مبعوث‌ شده و برخوردار از اراده‌ای بزرگ است که توانسته در برابر قدرت‌های مدعی جهان ایستادگی کند و محاسبات آنان را بر هم بزند.

افول آمریکا نتیجه سیاست‌های سلطه‌طلبانه است

نماینده ولی‌فقیه در گیلان با اشاره به تحولات سیاسی آمریکا و تغییرات احتمالی در ساختار قدرت این کشور بیان کرد: صرف‌نظر از اینکه کدام حزب در آمریکا قدرت را در دست بگیرد، سیاست‌های سلطه‌ طلبانه این کشور در قبال ملت‌ها تفاوت بنیادینی نخواهد داشت؛ هرچند ممکن است در آینده تغییراتی در شیوه تعامل آمریکا با جهان و حمایت از رژیم صهیونیستی ایجاد شود.

فلاحتی با طرح موضوع افول قدرت آمریکا تصریح کرد: یکی از دلایل این روند، رویکرد رهبران این کشور در پیروی از سیاست‌های شیطانی و سلطه‌جویانه است. خداوند متعال در قرآن کریم نسبت به پیروی از شیطان هشدار داده و سرانجام چنین مسیری را گمراهی و عذاب الهی معرفی کرده است.

وی با اشاره به اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره شناخت قدرت و جایگاه مردم ایران گفت: امروز حتی مقامات آمریکایی نیز به این واقعیت اذعان می‌کنند که در محاسبات خود درباره ملت ایران دچار اشتباه شده‌اند.

پیش‌بینی امام خمینی(ره) درباره افول غرب

نماینده ولی‌فقیه در گیلان با یادآوری نامه تاریخی امام خمینی(ره) به میخائیل گورباچف، آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی، اظهار کرد: امام راحل در آن نامه نسبت به بحران‌های پیش روی نظام سرمایه‌داری غرب هشدار داده بودند و امروز نیز می‌توان نشانه‌هایی از تحولات و چالش‌های ساختاری در قدرت‌های غربی را مشاهده کرد.

وی افزود: ملت ایران با ایستادگی و مقاومت خود نشان داده است که قدرت‌های بزرگ نیز در برابر اراده ملت‌ها آسیب‌پذیر هستند و آینده جهان می‌تواند شاهد شکل‌گیری معادلات جدیدی با نقش‌آفرینی قدرت‌های نوظهور باشد.

مقاومت ملت ایران، محاسبات قدرت‌های جهانی را برهم زد

فلاحتی با اشاره به آیات قرآن کریم و سنت الهی در سرنوشت ملت‌ها و جوامع افزود: خداوند متعال در قرآن به سرنوشت اقوام ستمگر اشاره کرده است و امروز نیز ملت ایران آثار ایستادگی و مقاومت خود را در تحولات منطقه و جهان مشاهده می‌کند.

وی حضور مردم در صحنه‌های مختلف انقلاب اسلامی را از عوامل مهم ناکامی دشمنان دانست و گفت: ملت ایران در حوادث گوناگون از جمله واقعه طبس، جنگ تحمیلی هشت‌ساله، فتنه‌های سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۹۶ و ۱۴۰۱، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان پای آرمان‌های خود ایستادند.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان با اشاره به هزینه‌های انسانی تحولات اخیر و شهادت جمعی از هم‌وطنان و کودکان مینابی اظهار کرد: ملت ایران با وجود تقدیم شهدا و تحمل خسارت‌ها، همچنان با اراده و استقامت در میدان حضور دارد.

وی همچنین با اشاره به تحلیل‌های منتشرشده در رسانه‌های بین‌المللی درباره تحولات اخیر افزود: حضور مردم ایران در خیابان‌ها و حمایت از کشور، در محاسبات سیاسی و رسانه‌ای جهان بازتاب گسترده‌ای داشته است.

هشدار درباره پیامدهای حمایت از اقدامات آمریکا

فلاحتی با اشاره به نقش برخی کشورهای منطقه در تحولات اخیر گفت: ملت ایران نباید فراموش کند که حمایت برخی دولت‌ها از حضور و اقدامات نظامی آمریکا در منطقه، در کنار سایر عوامل، در شکل‌گیری شرایط اخیر تأثیرگذار بوده است.

وی با اشاره به اظهارات رهبر انقلاب درباره ضرورت واکنش به هرگونه اقدام نظامی آمریکا در منطقه افزود: نیروهای مسلح باید در چارچوب تدابیر و رهنمودهای رهبری، نسبت به تحولات منطقه هوشیار باشند.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان همچنین با اشاره به ضرورت پاسخ‌گویی نسبت به شهادت شهروندان ایرانی و خسارت‌های واردشده به کشور، تأکید کرد: خون شهدای ایران و مظلومیت کودکان و مردم بی‌گناه نباید فراموش شود.

دشمنان در پی ایجاد شکاف فرهنگی و اجتماعی هستند

فلاحتی با اشاره به مسائل فرهنگی و اجتماعی کشور اظهار کرد: دشمنان علاوه بر فشارهای نظامی و اقتصادی، تلاش می‌کنند از طریق جنگ فرهنگی و رسانه‌ای، ارزش‌های دینی و اجتماعی جامعه را تحت تأثیر قرار دهند.

وی با تأکید بر نقش خانواده‌ها و بانوان در صیانت از ارزش‌های اسلامی افزود: مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز همچون مسائل اقتصادی برای مردم اهمیت دارد و باید با مشارکت و همراهی جامعه برای رفع آسیب‌ها تلاش کرد.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان با اشاره به موضوع عفاف و حجاب گفت: دشمنان در تلاش هستند با صرف هزینه‌های گسترده و عملیات رسانه‌ای، جوانان و دختران ایرانی را از ارزش‌های دینی و فرهنگی دور کنند.

وی با اشاره به دغدغه‌های بانوان و خانواده‌ها در این زمینه افزود: امیدواریم با تلاش فرهنگی، تبیین صحیح ارزش‌های دینی و همراهی خانواده‌ها، شاهد تقویت فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه باشیم.

مردم ایران در تاریخ ماندگار خواهند شد

فلاحتی در پایان با قدردانی از حضور مردم رشت در صحنه‌های مختلف اظهار کرد: شما مردم، زنان و مردان و جوانانی که در این شب‌ها و روزها در میدان حضور دارید، بخشی از تاریخ پرافتخار ایران هستید.

وی با اشاره به جایگاه زنان و مردان در دفاع از کشور و آرمان‌های انقلاب اسلامی افزود: نسل‌های آینده به حضور و ایستادگی امروز مردم افتخار خواهند کرد و تاریخ از فداکاری‌های این ملت یاد خواهد کرد.