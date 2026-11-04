به گزارش خبرگزاری مهر؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محمدامین رحمانی با تأکید بر ضرورت همدلی و رقابت سالم میان شرکت‌های مجری اظهار داشت: تقویت شبکه رسمی اعزام صرفاً با برخورد با آزادبرها محقق نمی‌شود، بلکه ارتقای کیفیت خدمات و افزایش جذابیت سفرهای رسمی ضروری است.

وی از برنامه‌ریزی برای طراحی پلتفرم جامع زیارت، تنوع‌بخشی به بسته‌های سفر متناسب با توان اقتصادی زائران و توانمندسازی یا ادغام شرکت‌های فاقد ظرفیت رقابت خبر داد.

معاون عتبات عالیات کاهش هزینه سفر از طریق اصلاح فرایندها و افزایش بهره‌وری، بدون کاهش کیفیت خدمات و تضییع حقوق زائر را ضروری دانست و تسهیل سفرهای زمینی، امکان استفاده از قطار تا مرز و توسعه همکاری با دستگاه‌های مختلف برای افزایش اعزام‌ها را از برنامه‌های در دست پیگیری عنوان کرد.

وی همچنین بر حمایت از شرکت‌های مجری و دفاتر زیارتی و افزایش ظرفیت فعالیت آنها تأکید کرد.

مدیر حج و زیارت استان تهران نیز در این نشست با اشاره به رشد فعالیت آزادبرها، تقویت شبکه رسمی اعزام، افزایش ظرفیت کاروان‌ها، کاهش هزینه‌های اجرایی و تسریع در رسیدگی به شکایات زائران را ضروری دانست و بر ایجاد فضای رقابتی سالم میان شرکت‌ها تأکید کرد.

در ادامه، نمایندگان شرکت‌های مجری مهم‌ترین موضوعات و مسایل خود را در حوزه های مختلف مطرح کردند .

