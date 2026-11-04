به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در حاشیه جلسه شورای مسکن استان تهران، با اشاره به مصوبه دولت برای ساماندهی و تمرکززدایی از فعالیت‌ها در استان‌های تهران و البرز اظهار کرد: رئیس‌جمهور بارها بر تمرکززدایی، ساماندهی و پالایش عملکردها با توجه به معضلات استان تهران، به‌ویژه شهر تهران، تأکید کرده است.

وی افزود: مصوبه ساماندهی و تمرکززدایی از استان‌های تهران و البرز با پیگیری استانداری تهران، دبیرخانه شورای عالی و کمیسیون زیربنایی دولت به تصویب رسید و ابلاغ شد. استاندار تهران نیز در فرآیند تصویب و اجرای این مصوبه نقش مؤثری داشته است.

تأمین زیرساخت‌های پرند و پردیس در اولویت قرار گرفت

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مشکلات تأمین زیرساخت‌های شهرهای جدید پرند و پردیس گفت: گره چندین‌ساله تأمین منابع آب در این شهرها با همکاری وزارت نیرو و پیگیری استانداری در مسیر رفع قرار گرفته است.

براساس اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، صادق افزود: تاکنون منابع مالی از سوی صندوق ملی مسکن برای تأمین زیرساخت‌ها اختصاص یافته و تأمین منابع تکمیلی از طریق این صندوق و مولدسازی اراضی دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: مقرر شده سهم وزارت نیرو نیز با پیگیری استاندار تأمین شود تا واحدهای آماده تحویل از زیرساخت‌های آب، برق و گاز برخوردار باشند.

تعیین تکلیف تسهیلات بانکی پروژه‌های مسکن تهران

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به وضعیت تسهیلات بانکی پروژه‌های مسکن استان تهران اظهار کرد: حدود ۵۰ درصد تسهیلات بانکی پروژه‌های استان تهران همچنان پرداخت نشده و مقرر شد با دستور استاندار، در جلسه‌ای ویژه و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها تعیین تکلیف شود.

وی افزود: بانک مرکزی نیز برای تسریع در پرداخت تسهیلات و تأمین آورده متقاضیان با شبکه بانکی همکاری خواهد کرد.

صادق درباره تسهیلات حمایتی متقاضیان دهک‌های کم‌درآمد نیز گفت: تسهیلات حمایتی دهک‌های یک تا چهار تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان، متناسب با شرایط هر پروژه، طی یک هفته آینده تعیین تکلیف می‌شود.

وی تأکید کرد: متقاضیان این دهک‌ها در میان واحدهای اولویت‌دار برای افتتاح، در اولویت دریافت این تسهیلات قرار می‌گیرند.

حریم شهر تهران در شورای عالی شهرسازی تصویب شد

وزیر راه و شهرسازی همچنین از تصویب حریم شهر تهران در شورای عالی شهرسازی و معماری خبر داد و گفت: تهران تنها شهری در کشور بود که حریم مصوب نداشت و با پیگیری‌های انجام‌شده و پیشنهاد استانداری تهران، مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری برای تعیین حریم این شهر اخذ شد.

وی افزود: ضوابط و سازوکار مدیریت یکپارچه حریم تهران در دستور کار قرار دارد تا مدیریت و نظارت بر این محدوده به‌صورت منسجم انجام شود.

صادق در پایان خاطرنشان کرد: نظارت‌های صورت‌گرفته پس از اخذ مصوبه، به جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم تهران کمک کرده است.