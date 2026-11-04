غلامرضا علی‌محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به پیش‌بینی بارش‌های شدید و احتمال بروز سیلاب در لرستان اظهار کرد: تمامی نیروهای عملیاتی و امدادی جمعیت هلال‌احمر استان در آماده‌باش کامل قرار دارند تا در صورت وقوع حوادث احتمالی، خدمات امدادی در کوتاه‌ترین زمان به شهروندان ارائه شود.

وی افزود: تیم‌های امدادی، پایگاه‌های عملیاتی و تجهیزات امداد و نجات برای پاسخگویی سریع به حوادث احتمالی آماده شده‌اند و هماهنگی‌های لازم نیز با دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران استان انجام گرفته است.

هشدار هلال‌احمر درباره تردد در مناطق سیلابی

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان با تأکید بر ضرورت رعایت توصیه‌های ایمنی از سوی شهروندان تصریح کرد: با توجه به احتمال طغیان رودخانه‌ها و آب‌گرفتگی معابر، مردم از تردد و توقف در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مناطق مستعد سیلاب خودداری کنند و هشدارهای رسمی را جدی بگیرند.

علی‌محمدی در پایان از شهروندان خواست در صورت وقوع حادثه و نیاز به دریافت خدمات امدادی، با شماره ۱۱۲، ندای امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر، تماس بگیرند.