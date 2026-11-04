به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدعلی حسن‌زاده شامگاه چهارشنبه در دویست‌ و چهل‌ و نهمین تجمع شبانه مردم لنگرود، با اشاره به جایگاه حضرت فاطمه زهرا (س) به‌عنوان الگوی ایستادگی در برابر مستکبران اظهار کرد: ما با مستضعفان اهل صلح و مدارا هستیم، اما در برابر مستکبران سر سازش نداریم و همواره بر موضع استکبارستیزی خود ایستاده‌ایم.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی لنگرود با بیان اینکه ایمان اباذری قابل معامله و تطمیع نیست، افزود: دشمن در قالب بازی‌های سیاسی و تغییر مهره‌ها به دنبال باز کردن مسیر معامله‌گری است، اما ملت ایران نباید فریب این تحولات و وعده‌های دشمن را بخورد؛ چراکه همان‌طور که رهبر شهید فرمودند، ما با لالایی دشمن خوابمان نمی‌برد.

وی با انتقاد از برخی نگاه‌های سازش‌طلبانه که با عنوان عقلانیت و جلوگیری از آسیب به مردم مطرح می‌شود، تصریح کرد: اینکه گفته شود با رفتن یک فرد و آمدن فرد دیگر باید مسیر مصالحه را در پیش گرفت، نگاهی نادرست است؛ وظیفه اصلی ما برای بقای ایران و اسلام، خونخواهی و ایستادگی در برابر دشمن است.

حجت الاسلام حسن‌زاده با اشاره به سابقه مبارزات انقلابی و فداکاری شهید محمد بخارایی در مقابله با رژیم پهلوی ادامه داد: این ملت از اهانت به رهبر و امام خود نمی‌گذرد و اجازه نخواهد داد خونخواهی رهبر شهید به مطالبه‌ای ضعیف و فراموش‌شده تبدیل شود.

وی با هشدار نسبت به مرعوب شدن در برابر صداهایی که تلاش می‌کنند مطالبه خونخواهی را کمرنگ کنند، گفت: فریاد خونخواهی باید در جامعه زنده بماند و در فعالیت‌ها، پویش‌ها و برنامه‌های فرهنگی ما استمرار داشته باشد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی لنگرود همچنین با تأکید بر اینکه هرگونه تعرض مجدد دشمن به جایگاه رهبری و امنیت کشور می‌تواند پیامدهای جدی به همراه داشته باشد، بیان کرد: ملت ایران باید با حفظ هوشیاری و پایبندی به آرمان‌های انقلاب، اجازه ندهد دشمن بار دیگر امنیت کشور را هدف قرار دهد.