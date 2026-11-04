به گزارش خبرنگار مهر، رضا کلهر، شامگاه چهارشنبه در دیدار با منصور بیجار استاندار سیستان‌وبلوچستان، با اشاره به موقعیت راهبردی استان اظهار کرد: تحولات و برنامه‌های توسعه‌ای سیستان‌وبلوچستان به‌صورت مستمر رصد می‌شود و اقدامات ارزشمندی در این استان در حال انجام است که برخی از آن‌ها برای نخستین بار در کشور اجرا می‌شود.

معاون آموزش و پژوهش سازمان پدافند غیرعامل کشور، با قدردانی از رویکرد مجموعه مدیریتی استان در توجه به الزامات پدافند غیرعامل افزود: با توجه به اهمیت و موقعیت راهبردی سیستان‌وبلوچستان، توجه به ملاحظات پدافندی در اجرای طرح‌های توسعه‌ای ضروری است و این رویکرد باید با جدیت دنبال شود.

کلهر با تأکید بر ضرورت گسترش آموزش‌های تخصصی در این حوزه تصریح کرد: پدافند غیرعامل باید در دانشگاه‌ها جایگاه مشخصی داشته باشد و ایجاد رشته‌ها و گرایش‌های تخصصی مرتبط با آن ضروری است.

وی با اشاره به ابلاغ وزارت علوم برای ارائه دو واحد درسی عمومی با موضوع پدافند غیرعامل در دانشگاه‌ها گفت: آشنایی دانشجویان با الزامات این حوزه و نهادینه‌سازی فرهنگ پدافند غیرعامل باید به‌طور جدی دنبال شود.

پیگیری ملی ملاحظات پدافندی طرح‌های توسعه‌ای استان

معاون آموزش و پژوهش سازمان پدافند غیرعامل کشور با اعلام آمادگی این سازمان برای حمایت از برنامه‌های سیستان‌وبلوچستان خاطرنشان کرد: بسیاری از طرح‌ها و سیاست‌های توسعه‌ای استان به‌طور طبیعی دارای ابعاد و ملاحظات پدافند غیرعامل هستند و این سازمان آمادگی دارد الزامات تخصصی را به این طرح‌ها اضافه کرده و برای ابلاغ آن‌ها به دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط در سطح ملی پیگیری کند.