به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدهادی صالح‌پرور شامگاه چهارشنبه در جمع مردم سنندج با اشاره به نقش حضور مردمی در تحولات اجتماعی و سیاسی کشور اظهار کرد: حضور مستمر مردم در خیابان‌ها و اجتماعات مردمی، به یک ظرفیت و فناوری جدید در حوزه قدرت نرم جمهوری اسلامی تبدیل شده است که می‌تواند زمینه‌ساز تقویت همبستگی و تحقق اهداف کشور باشد.



وی با اشاره به بیانات رهبر شهید انقلاب درباره مواجهه فرهنگی با جبهه غرب افزود: جمهوری اسلامی ایران در طول سال‌های گذشته، با بهره‌گیری از ظرفیت‌هایی همچون راهیان نور، راهپیمایی اربعین، اعتکاف، اردوهای جهادی و برنامه‌های مواسات، توانسته است بسترهایی برای تقویت هویت دینی و انقلابی نسل جوان فراهم کند.



صالح‌پرور با بیان اینکه این حرکت‌ها بخشی از ظرفیت فرهنگی و اجتماعی کشور به شمار می‌روند، گفت: حضور مردم در اجتماعات و برنامه‌های جمعی، شکل تازه‌ای از مشارکت اجتماعی را رقم زده است که می‌توان از آن به‌عنوان فناوری خیابان یاد کرد.



حضور مستمر مردم؛ شکل‌گیری یک سبک زندگی اجتماعی



معاون پژوهش مؤسسه امیر بیان قم با اشاره به تداوم حضور مردم در اجتماعات شبانه تصریح کرد: این حضور در ابتدا با یک حرکت و جرقه آغاز شد، سپس به مرحله تثبیت رسید و اکنون می‌تواند وارد مرحله رشد و بالندگی شود.



وی ادامه داد: حضور مردم در خیابان تنها به تجمع و سردادن شعار محدود نیست، بلکه فعالیت‌هایی مانند برگزاری مراسم مذهبی، روضه‌خوانی، کمک به نیازمندان، ازدواج جوانان، آموزش، فعالیت‌های فرهنگی و تقویت بصیرت اجتماعی نیز در این فضا شکل گرفته است.



صالح‌پرور با تأکید بر اینکه اجتماعات مردمی می‌توانند به تقویت پیوندهای اجتماعی کمک کنند، افزود: در نگاه اسلامی، اجتماع و همبستگی جایگاه مهمی در شکل‌گیری جامعه دارند و حضور جمعی مردم می‌تواند زمینه‌ساز تقویت امید و مسئولیت‌پذیری اجتماعی باشد.



وی با اشاره به ضرورت حفظ وحدت میان اقشار مختلف جامعه اظهار کرد: باید اختلاف‌نظرها و نقاط افتراق را کنار گذاشت و بر اشتراکات تکیه کرد؛ چراکه طرح سخنان اختلاف‌برانگیز، موجب تضعیف انسجام اجتماعی می‌شود.



معاون پژوهش مؤسسه امیر بیان قم با تأکید بر نقش سخنان امیدبخش در تقویت روحیه جامعه گفت: افرادی که در جایگاه تریبون و سخنرانی قرار دارند، باید به‌گونه‌ای صحبت کنند که مردم پس از شنیدن سخنان آنان، با امید و انگیزه بیشتری صحنه را ترک کنند.



صالح‌پرور یاد خدا، توسل، وحدت میان آحاد ملت، حضور مؤثر در صحنه و کمک و یاری به یکدیگر را از عوامل تقویت قدرت اجتماعی برشمرد و افزود: رعایت این اصول می‌تواند مسیر دستیابی جامعه به روزهای عزت و پیشرفت را هموار کند.



مردم کردستان جلوه‌ای از وفاداری و همبستگی ملی



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور مردم کردستان در اجتماعات مردمی گفت: مردم این استان با حضور و همراهی خود، جلوه‌هایی از علاقه به ایران و پایبندی به ارزش‌های دینی و ملی را به نمایش گذاشته‌اند.



صالح‌پرور همچنین با یادآوری دیدار با خانواده یکی از دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب، به روایت خاطره‌ای از خانواده اهل سنت این شهید پرداخت و اظهار کرد: محبت و ارادت این خانواده به رهبر انقلاب و پیوند عاطفی آنان با آرمان‌های کشور، جلوه‌ای از وحدت و همدلی میان مذاهب اسلامی است.



وی با اشاره به شهادت دانش‌آموزان در حادثه میناب تأکید کرد: یاد و خاطره دانش‌آموزان شهید باید در جامعه زنده بماند و فرهنگ ایثار، فداکاری و مقاومت به نسل‌های آینده منتقل شود.



معاون پژوهش مؤسسه امیر بیان قم در پایان با تأکید بر ضرورت استمرار حضور آگاهانه و مسئولانه مردم خاطرنشان کرد: یاد خدا، حفظ وحدت، امیدآفرینی، حضور مؤثر در صحنه و یاری‌رساندن به یکدیگر از مهم‌ترین عواملی است که می‌تواند سرمایه اجتماعی کشور را تقویت کند و زمینه‌ساز عبور از دشواری‌ها و دستیابی به آینده‌ای روشن باشد.