به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی چهارشنبه شب در نشست با مدیرکل امور عشایری استان بوشهر با اشاره به پیوند دیرینه مردم شهرستان دشتی با جامعه عشایری اظهار کرد: دولت چهاردهم و استاندار بوشهر نگاه ویژه‌ای به عشایر دارند و پیگیری مسائل و مشکلات این قشر همواره در دستور کار ما در شهرستان نیز قرار دارد.

وی با تأکید بر نقش تأثیرگذار عشایر در جامعه افزود: با توجه به جمعیت عشایری شهرستان دشتی، تقویت نیروی انسانی اداره امور عشایر و تأمین ظرفیت کارشناسی متناسب با حجم مأموریت‌ها و نیازهای این جامعه ضروری است.

فرماندار دشتی با اشاره به اجرای طرح‌های دولت در زمینه توزیع آرد و سوخت بیان کرد: تبیین اهداف این طرح‌ها و اطلاع‌رسانی مناسب درباره آن‌ها در میان جامعه عشایری، نقش مهمی در همراهی و اجرای مطلوب برنامه‌ها دارد.

مقاتلی همچنین با اشاره به احتمال بروز مخاطرات ناشی از پدیده ال‌نینو بر ضرورت افزایش آمادگی در مناطق عشایری تأکید کرد و گفت: برگزاری مانورهای آمادگی و اطلاع‌رسانی به‌موقع به عشایر باید با جدیت دنبال شود تا از خسارات احتمالی ناشی از حوادث و شرایط جوی پیش‌بینی‌نشده پیشگیری شود.