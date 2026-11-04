به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا نظیفی شامگاه چهارشنبه در حاشیه مانور دورمیزی پدافند غیرعامل و آمادگی پاسخ به بحران بر ضرورت آمادگی این مجموعه برای مدیریت حوادث گسترده تأکید کرد.

وی با اشاره به احتمال افزایش شمار جان‌باختگان در حوادث بزرگ و محدودیت ظرفیت سردخانه‌ها، سالن‌های تشریح، نیروی انسانی و زیرساخت‌ها اظهار کرد: پزشکی قانونی باید در شرایط اضطراری بتواند با حفظ سرعت و دقت، ضمن احراز هویت جان‌باختگان، پاسخگوی خانواده‌های آنان باشد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان افزود: در سناریوی این مانور، وقوع یک حادثه جنگی در یکی از شهرستان‌ها پیش‌بینی و موضوعاتی از جمله مدیریت اخبار، سازماندهی نیروها، افزایش تعداد پیکرها، اختلال در زیرساخت‌ها، شناسایی مجهول‌الهویه‌ها و هماهنگی بین دستگاهی بررسی شد.

نظیفی با اشاره به پیش‌بینی سه لایه جانشینی در شهرستان‌های اردل، بروجن و لردگان گفت: این ساختار با هدف جلوگیری از توقف خدمات در صورت اختلال در فعالیت مرکز استان طراحی شده و برای جانشینان نیز نیروها و گروه‌های عملیاتی مشخص شده‌اند.

وی همچنین از مکاتبه با شهرداری‌ها، بیمارستان‌ها و دانشگاه علوم پزشکی برای شناسایی ظرفیت سردخانه‌ها و امکانات پشتیبانی خبر داد و تأکید کرد: برگزاری مانور زمانی ارزشمند است که نقاط ضعف، کمبود تجهیزات و نیازهای پشتیبانی شناسایی و برای رفع آن‌ها برنامه‌ریزی شود.

نظیفی در پایان بر ضرورت تکمیل هماهنگی‌های بین‌دستگاهی و تأمین زیرساخت‌های پشتیبان برای استمرار خدمات تخصصی پزشکی قانونی در شرایط اضطراری تأکید کرد.