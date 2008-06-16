کارت آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی از فردا توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان می توانند کارت آزمون خود را بر اساس شهر انتخابی که در هنگام ثبت نام مشخص کرده اند، از دانشگاههای علوم پزشکی مربوطه دریافت کنند.

ارائه اصل فیش بانکی و کارت شناسایی معتبر جهت دریافت کارت الزامی است و اصل فیش جهت ارسال مدارک باید نزد داوطلب باقی بماند. در صورتی که فرد دیگری جهت دریافت کارت داوطلب مراجعه کند باید اصل شناسنامه داوطلب را به همراه فیش بانکی ارائه کند.

داوطلبان شرکت کننده در حوزه امتحانی شهرستانها باید بر اساس جدول زمانبندی مربوطه به دانشگاههای علوم پزشکی انتخابی مراجعه کنند و افرادی که موفق به دریافت کارت ورود به جلسه نشوند نیز می توانند از ساعت 8 تا 13 روز چهارشنبه 29 خردادماه به دانشگاههای علوم پزشکی محل امتحان مراجعه کنند.

آزمون داوطلبان شهر تهران در 4 دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، شهیدبهشتی و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی بر اساس جدول اعلام شده برگزار می شود و داوطلبان می توانند کارت ورود به جلسه خود را از محلهای اعلام شده در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت به آدرس http://sanjesh.mohme.gov.ir دریافت کنند.

بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت رشته های نوبت صبح پنجشنبه 30 خردادماه شامل آمارزیستی، علوم بهداشتی در تغذیه، اقتصاد بهداشت، اپیدمیولوژی، فیزیک پزشکی، مهندسی پزشکی، انگل شناسی، فیزیولوژی، سم شناسی، ایمنی شناسی، قارچ شناسی، نانوتکنولوژی، بیوشیمی بالینی، میکروب شناسی، بیوتکنولوژی، حشره شناسی پزشکی، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، روانشناسی بالینی، رفاه اجتماعی، ویروس شناسی، ارگونومی، ژنتیک پزشکی، هماتولوژی، بهداشت حرفه ای، علوم تشریحی، مددکاری اجتماعی، طب سنتی، علوم تغذیه، مدیریت توانبخشی است که کارت ورود به آزمون آنها در صبح روز سه شنبه 28 خردادماه توزیع می شود.

کارت ورود به جلسه رشته های نوبت عصر روز پنجشنبه شامل پرستاری، کاردرمانی روانی، اعضای مصنوعی، شنوایی شناسی، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، آموزش پزشکی، علوم و صنایع غذایی، گفتار درمانی، مامایی، فیزیوتراپی، مدارک پزشکی، رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی، کاردرمانی جسمانی، مهندسی بهداشت محیط، آموزش بهداشت و بینایی سنجی از ساعت 30/13 بعد از ظهر تا 17 بعدازظهر روز سه شنبه 28 خردادماه توزیع می شود.

محل توزیع کارت دانشگاه علوم پزشکی ایران در دانشکده پزشکی واقع در بزرگراه شهید همت، بین تقاطع شیخ فضل الله نوری و شهید چمران و دانشکده علوم توانبخشی واقع در بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان فرناز، کوچه نظام اعلام شده است.

محل توزیع کارت آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، در بزرگراه شهیدچمران، اوین، خیابان تابناک، جنب بیمارستان طالقانی واقع شده است.

محل توزیع کارت آزمون در معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران در بلوار کشاورز، روبروی پارک لاله، نبش خیابان قدس، طبقه همکف دانشگاه علوم پزشکی تهران قرار دارد. همچنین دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی نیز در بزرگراه چمران، اوین، روبروی دانشگاه شهیدبهشتی، خیابان کودکیار واقع شده است.

به گزارش مهر، حدود 41 هزار نفر در آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی به صورت اینترنتی در مدت زمان 4 اسفند سال 86 تا 20 فروردین ماه 87 ثبت کرده اند و آزمون در 45 رشته و 31 دانشگاه علوم پزشکی با ظرفیت پذیرش یک هزار و 174 نفر و در شهرهای ارومیه، اصفهان، اهواز، بندرعباس، بیرجند، تبریز، تهران، رشت، زاهدان، زنجان، ساری، سنندج، شیراز، قزوین، قم، کاشان، کرمانشاه، کرمان، گرگان، مشهد، همدان و یزد برگزار می شود.

در آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی پذیرش دانشجو بر اساس انتخاب یک رشته در دانشگاههای پذیرنده صورت می پذیرد لذا هر داوطلب موظف به انتخاب تنها یک رشته در کلیه دانشگاههای پذیرنده دانشجو است. آزمون در کلیه رشته ها به جز رشته طب سنتی به صورت یک مرحله ای برگزار خواهد شد.