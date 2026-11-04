به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدعلی قمی شامگاه چهارشنبه در مانور پدافند غیر عامل که در اداره‌کل پزشکی قانونی استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد، اظهار کرد: فلسفه وجودی پدافند غیرعامل و مدیریت بحران هرچند در برخی مأموریت‌ها نزدیک است، اما پدافند غیرعامل به‌طور ویژه بر مقابله با تهدیدات انسان‌محور و تهدیدات ناشی از جنگ تمرکز دارد.

وی با اشاره به مسئولیت‌های پزشکی قانونی در حوادث گسترده افزود: در شرایط جنگی و حملات امنیتی ممکن است با شمار زیادی از شهدا و اجساد مواجه شویم که تعیین هویت، بررسی علت تامه فوت و مستندسازی دقیق از وظایف مهم این مجموعه است. پزشکی قانونی باید با بی‌طرفی کامل و دقت کارشناسی عمل کند و میان افراد بر اساس گرایش‌های سیاسی یا اعتقادی تفاوتی قائل نشود.

جانشین سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به دستورالعمل‌های ابلاغی شهیدان حجازی، عارفیان و نیلفروشان تأکید کرد: این دستورالعمل‌ها تکالیف دستگاه‌ها در شرایط اضطراری و صیانت از زیرساخت‌ها را مشخص کرده و پزشکی قانونی نیز متناسب با مأموریت خود در آن‌ها نقش دارد.

قمی با بیان اهمیت حفاظت سایبری گفت: بخش قابل توجهی از فعالیت‌های پزشکی قانونی بر بستر فناوری و شبکه‌های اطلاعاتی انجام می‌شود؛ بنابراین حفاظت از اطلاعات هویتی، پرونده‌ها و نظریه‌های کارشناسی باید به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد تا از سرقت اطلاعات و اختلال در سامانه‌ها جلوگیری شود.

وی در ادامه به ضرورت پیش‌بینی ظرفیت سردخانه‌ها در حوادث پرتلفات اشاره کرد و افزود: ظرفیت سردخانه‌ها، تأمین برق پایدار و مولدهای اضطراری باید پیش از وقوع حادثه بررسی شود. در حوادثی مانند زلزله، جنگ یا انفجارهای گسترده، ظرفیت‌های معمول پاسخگو نخواهد بود و باید برای سردخانه‌های سیار و کانتینری برنامه‌ریزی شود.

جانشین سازمان پدافند غیرعامل کشور با تأکید بر هماهنگی بین‌دستگاهی گفت: مدیریت چنین شرایطی صرفاً بر عهده یک دستگاه نیست و هماهنگی میان پزشکی قانونی، دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، اورژانس، هلال‌احمر، آتش‌نشانی، شهرداری‌ها و شرکت‌های خدمات‌رسان ضروری است.

قمی با انتقاد از مانورهای صرفاً نمایشی تصریح کرد: سناریوی مانور باید بر اساس واقعیت‌های میدانی و نوع تهدیدات تدوین شود و دستگاه‌های همکار از ابتدا در طراحی آن مشارکت داشته باشند. اجرای مانور باید به شناسایی دست‌کم ۱۰ نقطه آسیب‌پذیر منجر شود تا نواقص شناسایی و برطرف گردد.

وی با قدردانی از برگزاری این مانور توسط اداره‌کل پزشکی قانونی چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: سازمان پدافند غیرعامل، مدیریت بحران استان و سایر دستگاه‌های مرتبط باید در تکمیل سناریو و اجرای مراحل بعدی مشارکت کنند تا ظرفیت واقعی استان مشخص شود.

این مانور با هدف بررسی آمادگی اداره‌کل پزشکی قانونی استان در مواجهه با تهدیدات، حوادث گسترده و شرایط اضطراری برگزار شد.