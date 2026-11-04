به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «سما» فلسطین، روزنامه صهیونیستی «اسرائیل هیوم» گزارش داد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در نخستین حضور تصویری خود پس از انتخابات کنست (پارلمان رژیم اسرائیل) مدعی شد که افراط‌گرایی اسلامی چالشی است که امروز کشورهای اروپایی را از هم می‌پاشد و اسرائیل را نیز از خارج و داخل تهدید می‌کند.

نتانیاهو ادعا کرد: این تهدید از خارج، از طریق ایران و بازوهای آن و از داخل به‌واسطه احزاب اسلامی [احزاب عربی] حامی تروریسم، متوجه ماست.

وی مدعی شد این احزاب به دنبال آن هستند که هویت یهودی اسرائیل را از بین ببرند و این موضوع را به صورت عیان بیان می‌کنند.

نتانیاهو همچنین ادعا کرد که آنها [احزاب عربی] همچنین می‌خواهند توانایی این رژیم برای دفاع از خود در برابر دشمنانش را سلب کنند.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی که خطر حذف از صحنه سیاسی رژیم اسرائیل را احساس می کند در ادامه مدعی شد: بدیهی است کابینه ای که به اسلام رادیکال متکی باشد، نمی‌تواند با تهدید اسلام افراطی مقابله کند.

وی در پایان ادعاهای پوسیده اش مدعی شد: چنین کابینه ای نه‌تنها با دشمنان ما مبارزه نخواهد کرد، بلکه به‌سادگی ما را از درون متلاشی خواهد کرد. این مسئله‌ای وجودی برای ماست.

خشم نتانیاهو ساعاتی پس از آن انجام می شود که فهرست عربی یکپارچه از احزاب عربی در کنست رژیم اسرائیل اعلام کرد که برای تشکیل کابینه جدید اسرائیل، از گادی آیزنکوت، رهبر حزب یاشار؛ حزب مخالف نتانیاهو حمایت خواهد کرد.

از سوی دیگر، کانال ۱۲ تلویزیون رژیم اسرائیل نیز گزارش داد که آیزنکوت با حمایت ۵۶ عضو کنست در برابر ۴۶ توصیه به سود نتانیاهو، ماموریت نخست برای تشکیل کابینه جدید صهیونیستی را به دست خواهد آورد.

همزمان با این توصیه ها نیز تظاهراتی در مقابل محل سکونت اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی در حال برگزاری است و مشارکت کنندگان خواهان اصلاحات و تغییر در کابینه جدید این رژیم هستند.