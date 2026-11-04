به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید جواد سلیمانی شامگاه چهارشنبه در اجتماع شبانه مردم لاهیجان با اشاره به شکست جمهوری خواهان و جناح رئیس جمهور جنایتکار آمریکا در انتخابات گنگره، گفت: آمریکا در میدان نبرد با ما مشت انداخت اما نمی دانست که اینجا سرزمین شیرمردانی است که با خون و جان خود دشمن را تحقیر کردند.



وی در ادامه گفت: آنها انتخابات را مردم ایران واگذار کردند. به لطف رشادت های نیرو های مسلح، مردم حاضر در خیابان و مسئولان دلسوز و در راسشان هدایت های رهبر انقلاب، آمریکا و ترامپ و مستکبران عالم شکست خوردند.



سلیمانی با بیان اینکه پیروزی ها به سختی بدست می آید، گفت: ما سختی های زیادی را در این هشت ماه تحمل کردیم و انسان های بزرگی به شهادت رسیدند. نتیجه این سختی ها، امروز شکست سیاسی آمریکا بود و به امید خدا شکست وجودی آمریکا و اسرائیل را هم رقم خواهیم زد.



وی با بیان اینکه ملت ایران از اول انقلاب تاکنون مثل ۱۳ آبان آمریکا را تحقیر کرد، گفت: با تدبیر رهبر انقلاب و نیرو های مسلح و خون پاک شهیدانمان امروز آمریکایی ها خوار شدند و به فضل الهی در آینده با همت ملت ایران از خاورمیانه اخراج خواهند شد.



امام جمعه لاهیجان با اشاره به برخی تهدیدات دشمنان مبنی بر حمله زمینی، گفت: ایران تنها کشوری است که می تواند در کوتاه ترین زمان، سه میلیون نفر انسان مسلح را ساماندهی کند. ایران اسلامی با این جمعیت و جغرافیا چنان امروز آماده رزم است که اگر کشوری دست از پا خطا کند، قتل عام می شود.



وی در پایان با اشاره به اینکه نباید با تهدید حمله زمینی جمهوری اسلامی را آزمایش کرد، گفت: بقول دبیر شورای عالی امنیت ملی، جمهوری اسلامی امروز ثابت کرد که اگر کسی با او در بیفتد تا دم خانه خود بدبختی دارد.