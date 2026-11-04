به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم نورمحمدی، شب چهارشنبه در یادواره شهدای دانش‌آموز شهرستان بهاباد و ۱۶۸ شهید مدرسه شجره طیبه میناب اظهار کرد: دانش‌آموزان دوران دفاع مقدس با وجود سن کم نشان دادند که ایمان و اعتقاد می‌تواند بر قدرت تجهیزات نظامی غلبه کند.

وی با اشاره به الگوی ایثار شهید حسین فهمیده افزود: دانش‌آموز بودن مانعی برای رسیدن به اوج فداکاری نیست و نسل امروز باید با الگوگیری از این شهدا، مسیر علم، ایمان و ایستادگی در برابر ظلم را دنبال کند.

نورمحمدی با بیان اینکه میدان مبارزه امروز با دشمنان، علاوه بر عرصه‌های نظامی، حوزه‌های فرهنگی و علمی را نیز دربرمی‌گیرد، تصریح کرد: دانش‌آموزان باید با تسلط بر دانش روز و حفظ هویت اسلامی، در مسیر پیشرفت کشور نقش‌آفرینی کنند.

وی پیشرفت‌های کشور در حوزه‌های علمی، صنعتی، دفاعی، نیروگاهی و فناوری‌های نوین را مورد اشاره قرار داد و گفت: تداوم این دستاوردها نیازمند اتکا به ظرفیت‌های داخلی، میدان دادن به نیروهای متخصص و استفاده از توان جوانان است.

مسئول قرارگاه مردمی تحول اجتماعی همچنین بر ضرورت حفظ وحدت ملی و انسجام اجتماعی تأکید کرد و افزود: دشمنان با ایجاد شکاف میان مردم، اقوام و مذاهب به دنبال تضعیف توان ملی هستند، اما ملت ایران با تکیه بر مشترکات تاریخی، فرهنگی و دینی می‌تواند در برابر این تهدیدها ایستادگی کند.

نورمحمدی با اشاره به اینکه امنیت و استقلال امروز کشور مرهون ایثار شهدا و خانواده‌های آنان است، خاطرنشان کرد: زنده نگه‌داشتن یاد شهدا تنها به برگزاری مراسم محدود نمی‌شود، بلکه ترویج فرهنگ ایثار، فداکاری، خودباوری و عمل به آرمان‌های شهدا باید در زندگی روزمره نمود پیدا کند.