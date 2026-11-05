به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، شبکه فاکس‌نیوز آمریکا به نقل از منابعی اعلام کرد که جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا در آستانه انتخابات ۲۰۲۸ به دنبال تشکیل ائتلافی جدید با رأی‌دهندگان ناراضی ترامپ است.

یک مقام آمریکایی نیز در این باره گفت که چهار مأموریتی که ونس در پست خود به آن‌ها اشاره کرده، شعاری برای بسیج حامیان جریان جدید راست است.

معاون رئیس‌ جمهور آمریکا شامگاه چهارشنبه در واکنش به شکست سخت هم حزبی های جمهوری‌خواهش در انتخابات میان دوره ای کنگره این کشور اذعان کرد: دلیل باخت ما، جنگ است اما ارزشش را دارد!

وی تأکید کرد: جنگ دلیل شکست ما در انتخابات بود و خود ترامپ هم دیشب به همین موضوع اشاره کرد. بسیاری از رأی‌دهندگان آمریکایی که در سال ۲۰۲۴ از ترامپ حمایت کرده بودند، در سال ۲۰۲۶ تصمیم گرفتند به دموکرات‌ها رأی دهند.

ونس در ادامه اضافه کرد: خطاب به کسانی که از نتایج به شدت شاکی و عصبانی هستند می گویم که باید هم باشید. نظرسنجی‌ ها نشان دادند که بسیاری از افراد به این دلیل به دموکرات‌ ها رأی دادند که خواهان پایان دادن به جنگ، رسیدگی به مسئله هزینه‌ های زندگی و تغییر رابطه ما با اسرائیل بودند.

وی سپس افزود: همه می‌ دانند چرا شکست خوردیم، و هرگونه بحث صادقانه درباره مسیر آینده‌ مان باید از همین نقطه آغاز شود. رأی‌ دهندگانی که حمایت خود را از حزب جمهوری‌خواه پس گرفته‌اند، در صورتی که جنگ با ایران پایان یابد، رویکرد اول آمریکا در پیش گرفته شود و ماهیت رابطه با اسرائیل تغییر کند، آماده‌اند تا دوباره به حمایت از این حزب بازگردند.

آکسیوس: ونس در محافل خصوصی نتانیاهو را درباره ایران به‌شدت مقصر دانسته است



یک رسانه غربی فاش کرد که معاون رئیس‌جمهور آمریکا در گفت‌وگوهای خصوصی بنیامین نتانیاهو را متهم کرده است که در تمام مسائل مربوط به ایران اشتباه می‌کند.

پایگاه خبری آکسیوس به نقل از منابعی که آنها را آگاه خواند، اعلام کرد که جی‌دی ونس، معاون ترامپ در گفت‌وگوهای خصوصی خود گفته است بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در تمام مسائل مربوط به ایران در اشتباه است.

این منابع همچنین گفتند ونس پیش‌تر هشدار داده بود جنگ علیه ایران مخالفان گسترده‌ای در آمریکا دارد و می‌تواند هزینه سیاسی سنگینی برای جمهوری‌خواهان داشته باشد و به شکست انتخاباتی آن‌ها منجر شود.