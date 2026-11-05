به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، پایگاه خبری آکسیوس گزارش داد که برخی دیپلمات‌ها معتقدند به رخ کشیدن نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای از سوی ایران ممکن است دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا را به ازسرگیری جنگ بازگرداند.

در همین حال، شبکه سی‌ان‌ان به نقل از چند عضو حزب جمهوری‌خواه گزارش داد پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا توانایی واشنگتن برای پایان دادن سریع به درگیری با ایران را بیش از حد برآورد کرد.

سی‌ان‌ان همچنین به نقل از مقام‌هایی در کاخ سفید اعلام کرد اعتماد ترامپ به هگست متزلزل نشده است؛ هرچند رئیس‌جمهور آمریکا درباره عملکرد او از مشاورانش نظرخواهی کرده است.

یک منبع آگاه نیز به این شبکه گفت ترامپ ممکن است در صورت تصمیم‌گیری برای انجام حملات بیشتر به ایران، احساس کند که باید هگست را در سمت خود حفظ کند.

از سوی دیگر، یک منبع نزدیک به وزیر جنگ آمریکا به سی‌ان‌ان گفت هگست همچنان انتظار دارد در سمت خود باقی بماند و برای مقابله با هرگونه تلاش جهت برکناری‌اش آماده است.

این منبع افزود هگست معتقد است صلاحیت کامل دارد تا در جلسات استماع علنی از تمام تصمیم‌هایی که در دوران تصدی خود گرفته دفاع کند.

شبکه فاکس‌نیوز نیز به نقل از منابع آگاه گزارش داد گزینه انجام حملات جدید آمریکا علیه ایران ممکن است مانعی بر سر راه تغییر فرماندهان وزارت جنگ این کشور باشد.

در همین ارتباط، شبکه سی‌بی‌اس نیوز به نقل از منابعی اعلام کرد ترامپ هنوز تصمیمی برای جایگزینی هگست نگرفته است؛ با این حال، رئیس‌جمهور آمریکا پرسش‌هایی را درباره لزوم ادامه فعالیت وی در این سمت با مشاورانش مطرح کرده است.