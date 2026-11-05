به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ سیداکبر قاسمی جانشین قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه قدس گیلان صبح پنجشنبه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به اجرای طرح پروژه دیواره حفاظتی در روستای خورگام اظهار کرد: پروژه احداث دیوار حفاظتی در روستای سپستانک، از توابع بخش خورگام شهرستان رودبار، با هدف حفاظت از بافت روستا، کاهش آثار فرسایش خاک و بهبود شرایط تردد روستاییان، با توان اجرایی قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه قدس گیلان و مشارکت اهالی و دهیاری در حال اجراست.

جانشین قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه قدس گیلان،با بیان اینکه این پروژه در محدوده داخلی روستا و در منطقه‌ای با شرایط توپوگرافی مستعد رانش اجرا می‌شود، افزود: طول این دیوار بیش از ۲۰ متر و ارتفاع میانگین آن ۲.۵ متر است و برای اجرای آن اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان هزینه خواهد شد.

سرهنگ قاسمی با بیان اینکه روستای سپستانک با جمعیتی بیش از ۱۸۰ خانوار، به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و وجود محدوده‌های مستعد فرسایش و رانش، نیازمند اقدامات زیرساختی و حفاظتی برای صیانت از بافت روستا و تأمین شرایط مناسب تردد ساکنان است، تصریح کرد: اجرای این دیوار حفاظتی، اقدامی در راستای ایجاد حائل، کاهش خطرات ناشی از فرسایش خاک و بهبود وضعیت دسترسی در محدوده موردنظر به شمار می‌رود.

وی با اشاره به آثار تکمیل این پروژه افزود: با تکمیل این پروژه، مشکل تردد بیش از ۴۰ خانوار روستایی در این محدوده برطرف شده و امکان عبور و مرور آسان‌تر و ایمن‌تر برای اهالی فراهم خواهد شد که علاوه بر ارتقای شرایط زندگی روستاییان، زمینه حفاظت از زیرساخت‌های موجود و تسریع روند عمران و آبادانی روستا را فراهم می‌کند.