به گزارش خبرنگار مهر، شبکه‌های مختلف سیما در روزهای پنجشنبه ۱۴ و جمعه ۱۵ آبان، میزبان آثار سینمایی متعددی از جمله «خدای جنگ»، «قاتلان ماه کامل»، «صبح اعدام»، «آزادی‌خواه»، «شهروند خاص» و «بازمانده» خواهند بود. در این گزارش به معرفی، مرور خلاصه داستان و بررسی پیشینه ساخت و افتخارات این آثار می‌پردازیم.

«خدای جنگ» از شبکه یک پخش می‌شود

فیلم سینمایی «خدای جنگ» در زیرژانر دفاع مقدس و تاریخی، محصول سال ۱۴۰۳ به کارگردانی حسین دارابی، جمعه ۱۵ آبان ساعت ۱۶ از شبکه یک سیما پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم با بازی ساعد سهیلی، داریوش کاردان، حسین سلیمانی، پیام احمدی‌نیا، نادر فلاح، مهدی حسینی، مهدی فریضه، دانیال نوروش، پیمان پورنیک‌دست، علی دل‌پیشه، آزاده سیفی، عبدالرضا نصاری، بهار داورزنی، محمدرضا سروستانی، هومن دارابی، احمد یاوری، کبری گودرزی و عمار شلق آمده است: در جریان جنگ ایران و عراق، دشمنان برای متوقف کردن توان موشکی کشور نقشه‌ای طراحی می‌کنند. نیروهای لیبیایی در همکاری با دشمن، قطعات کلیدی موشک‌های ایرانی را به سرقت می‌برند تا مانع از استفاده آنها در میدان نبرد شوند. در پی این اتفاق، تیمی از متخصصان و نیروهای ایرانی به رهبری ابراهیم شریفی مأموریت می‌یابند تا این مشکل را برطرف کرده و سامانه‌های موشکی را فعال کنند.

«خدای جنگ» سومین فیلم بلند سینمایی حسین دارابی پس از آثار «مصلحت» و «هناس» است که به نویسندگی احسان ثقفی و تهیه‌کنندگی سعید سعدی در سازمان هنری رسانه‌ای اوج تولید شده است. این فیلم بر اساس رویدادی واقعی، به ماجرای اولین پرتاب موشک ایران و روزهای آغازین ایجاد یگان موشکی با محوریت حسن طهرانی‌مقدم (بدون حضور مستقیم شخصیت او در فیلم و از زاویه دید یکی از هم‌رزمانش) می‌پردازد. این اثر برای نخستین بار در چهل و سومین دوره جشنواره فیلم فجر (بهمن ۱۴۰۳) به نمایش درآمد، اما موفق به کسب جایزه‌ای در این رویداد نشد.

«قاتلان ماه کامل» و روایت توطئه و قتل‌های زنجیره‌ای

فیلم سینمایی جنایی، تاریخی و وسترن «قاتلان ماه کامل» (Killers of the Flower Moon) محصول سال ۲۰۲۳ آمریکا به کارگردانی مارتین اسکورسیزی، جمعه ۱۵ آبان ساعت ۰۰:۳۰ بامداد از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم با بازی لئوناردو دی‌کاپریو، رابرت دنیرو، لیلی گلداستون، جسی پلمونس، تانتو کاردینال، جان لیتگو و برندن فریزر آمده است: ویلیام هیل که در منطقه به «پادشاه» شهرت دارد، مردی به ظاهر خیرخواه است که رابطه نزدیکی با اعضای قبیله سرخ‌پوست و ثروتمند «اوسیج» برقرار کرده است؛ قبیله‌ای که به دلیل کشف نفت در زمین‌هایشان به ثروت زیادی دست یافته‌اند. در واقع، هیل با طراحی نقشه‌های پنهانی، سفیدپوستان اطرافش را به ازدواج با زنان سرخ‌پوست ترغیب می‌کند و سپس با دسیسه‌چینی، زمینه مرگ زودهنگام این زنان را فراهم می‌آورد تا ثروت آنها به همسران سفیدپوستشان برسد. با بازگشت ارنست (خواهرزاده هیل) از جنگ جهانی اول، هیل او را به عنوان راننده با «مولی»، یکی از زنان ثروتمند قبیله که به بیماری دیابت مبتلاست، آشنا می‌کند. ازدواج ارنست و مولی، سرآغاز مجموعه‌ای از قتل‌های مرموز و رقابت‌های پنهان برای تصاحب حق امتیاز نفت این خانواده می‌شود.

«قاتلان ماه کامل» بر اساس کتاب غیرداستانی به همین نام اثر دیوید گرن ساخته شده و به بررسی قتل‌های سیستماتیک بومیان قبیله اوسیج در ایالت اوکلاهما در دهه ۱۹۲۰ میلادی می‌پردازد؛ پرونده‌ای که پیگیری آن به شکل‌گیری اداره تحقیقات فدرال آمریکا (FBI) انجامید. این فیلم ششمین همکاری مشترک اسکورسیزی با لئوناردو دی‌کاپریو و دهمین همکاری او با رابرت دنیرو در یک فیلم بلند سینمایی است. این اثر در نود و ششمین دوره جوایز اسکار در ۱۰ رشته از جمله بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین بازیگر نقش اول زن و بهترین بازیگر نقش مکمل مرد نامزد دریافت جایزه شد. همچنین لیلی گلداستون برای بازی در این فیلم، جایزه گلدن گلوب بهترین بازیگر زن فیلم درام را دریافت کرد.

این فیلم در وب‌سایت آی‌ام‌دی‌بی (IMDb) نمره ۷.۶ از ۱۰ را از سوی مخاطبان دریافت کرده و در سایت راتن تومیتوز (Rotten Tomatoes) موفق به کسب امتیاز ۹۳ درصد از منتقدان شده است. در اجماع منتقدان راتن تومیتوز درباره این فیلم آمده است: «قاتلان ماه کامل» از نظر زمان، مضمون و دستاورد سینمایی اثری عظیم است که به شکلی تامل‌برانگیز به ارزیابی رابطه آمریکا با مردمان بومی خود می‌پردازد و بار دیگر مهارت هنری مارتین اسکورسیزی را نشان می‌دهد.

«صبح اعدام» و روایتی مستندگونه از واپسین ساعات زندگی طیب حاج‌رضایی

فیلم سینمایی «صبح اعدام» در ژانر درام سیاسی و تاریخی، محصول سال ۱۴۰۲ به کارگردانی بهروز افخمی، پنجشنبه ۱۴ آبان ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار سیما روی آنتن می‌رود.

در خلاصه داستان این فیلم با بازی ارسطو خوش‌رزم، مسعود شریف، داوود فتحعلی‌بیگی، پوریا منجزی، محسن آوری و کاوه دارابی آمده است: فیلم با اشاره‌ای به کودتای ۲۸ مرداد، انتخابات آمریکا و روابط حکومت پهلوی با این کشور آغاز می‌شود. راوی داستان، دختر دانشجویی است که با خبرنگار سالخورده روزنامه کیهان (که در سال ۱۳۴۲ شاهد اعدام طیب حاج‌رضایی و حاج اسماعیل رضایی بوده است) مصاحبه می‌کند. در ادامه، وقایع ساعت ۵ تا ۶:۳۰ صبح روز ۱۱ آبان ۱۳۴۲ به تصویر کشیده می‌شود؛ زمانی که طیب حاج‌رضایی با دستان بسته به دفتر سرهنگ مأمور اجرای حکم برده می‌شود. اتاق مملو از خبرنگاران است و فردی روحانی وظیفه ثبت آخرین وصایای محکومان را بر عهده دارد. پس از طیب، حاج اسماعیل رضایی نیز همین مراحل را برای اجرای حکم تیرباران طی می‌کند.

«صبح اعدام» به نویسندگی بهروز افخمی و تهیه‌کنندگی علی شیرمحمدی، اقتباسی از گزارش واقعی خبرنگار روزنامه کیهان از مراسم تیرباران طیب حاج‌رضایی و اسماعیل رضایی (از محکومان واقعه ۱۵ خرداد ۱۳۴۲) است که به صورت سیاه‌وسفید فیلمبرداری شده است. این اثر در چهل و دومین دوره جشنواره فیلم فجر (بهمن ۱۴۰۲) در ۸ رشته نامزد دریافت جایزه شد و در نهایت توانست ۲ جایزه اصلی یعنی سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی (بهروز افخمی) و سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد (ارسطو خوش‌رزم) را کسب کند.

«آزادی‌خواه» و روایت مبارزات سیمون بولیوار علیه امپراتوری اسپانیا

فیلم سینمایی تاریخی و زندگی‌نامه‌ای «آزادی‌خواه» (The Liberator) محصول مشترک ونزوئلا و اسپانیا در سال ۲۰۱۳ به کارگردانی آلبرتو آرولو، پنجشنبه ۱۴ آبان ساعت ۱۷ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم با بازی ادگار رامیرز، اریک وایلدپرت، ماریا والورده، خوانا آکوستا و دنی هیوستون آمده است: سیمون بولیوار، اشراف‌زاده جوانی است که در اوایل قرن نوزدهم در ونزوئلا زندگی می‌کند. او به رسم اشراف‌زادگان آن دوران به اسپانیا سفر کرده، با دختری به نام ماریا ازدواج می‌کند و همراه همسر جوانش به املاک خود در ونزوئلا بازمی‌گردد. پس از مدتی، سیمون به واسطه برخی از دوستانش وارد محافلی می‌شود که مخالف سلطنت و استعمار امپراتوری اسپانیا بر ونزوئلا و آمریکای جنوبی هستند. با وجود نگرانی‌های اولیه همسرش، سیمون رفته‌رفته به یکی از اعضای اصلی این جلسات تبدیل می‌شود و پس از رخ دادن حوادثی تلخ در زندگی شخصی‌اش، رهبری مبارزات مسلحانه برای استقلال سرزمینش را بر عهده می‌گیرد.

«آزادی‌خواه» به نویسندگی تیموتی جی. سکستون، به زندگی و لشکرکشی‌های نظامی سیمون بولیوار می‌پردازد و موسیقی متن آن توسط گوستاوو دودامل ساخته شده است. این اثر به عنوان نماینده ونزوئلا در بخش بهترین فیلم غیرانگلیسی‌زبان به هشتاد و هفتمین دوره جوایز اسکار معرفی شد و به فهرست کوتاه ۹ فیلم نهایی راه یافت.

این فیلم در وب‌سایت آی‌ام‌دی‌بی نمره ۶.۷ از ۱۰ را از سوی مخاطبان کسب کرده و در سایت راتن تومیتوز بر اساس ۲۶ نقد، امتیاز ۳۸ درصد را از منتقدان دریافت کرده است. برخی منتقدان بر این باورند که روایت زندگی پرفرازونشیب بولیوار در قالب یک فیلم ۲ ساعته، باعث شده تا فیلم بیش از پرداختن به پیچیدگی‌های سیاسی و تاریخی، بر جنبه‌های ظاهری و قهرمان‌پرورانه داستان متمرکز شود.

«شهروند خاص» و تعقیب یک شبکه کلاهبرداری تا چین

فیلم سینمایی جنایی و کمدی-درام «شهروند خاص» (Citizen of a Kind) محصول سال ۲۰۲۴ کره جنوبی به کارگردانی پارک یونگ-جو، جمعه ۱۵ آبان ساعت ۲۳ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم با بازی را می-ران، گونگ میونگ، یوم هه-ران، پارک بیونگ-اون، جانگ یون-جو، لی مو-سنگ و آن اون-جین آمده است: کیم دوک-هی زنی است که خشکشویی کوچکش در یک آتش‌سوزی از بین می‌رود. او برای جبران خسارت و دریافت وام، فریب یک تماس تلفنی را می‌خورد و تمام دارایی‌اش توسط یک باند فیشینگ (کلاهبرداری تلفنی) به سرقت می‌رود. دوک-هی که از پیگیری‌های پلیس و بانک نتیجه‌ای نمی‌گیرد، پس از دریافت تماس دوباره‌ای از سوی «جه-مین» (همان عضو رده‌پایین باند که از او کلاهبرداری کرده اما خود در اسارت این شبکه است)، تصمیم می‌گیرد شخصاً وارد عمل شود و به همراه چند تن از همکارانش راهی شهر چینگ‌دائو در چین می‌شود تا مرکز عملیات این باند را پیدا کند.

«شهروند خاص» نخستین فیلم بلند سینمایی پارک یونگ-جو است که فیلمنامه آن بر اساس یک پرونده واقعی در سال ۲۰۱۶ نوشته شده است. این فیلم در شصتمین دوره جوایز هنری بکسانگ در سه رشته بهترین کارگردان جدید، بهترین بازیگر نقش اول زن و بهترین بازیگر نقش مکمل زن نامزد دریافت جایزه شد و در چهل و پنجمین دوره جوایز فیلم اژدهای آبی نیز ۲ نامزدی در بخش بازیگری کسب کرد.

این فیلم در وب‌سایت آی‌ام‌دی‌بی نمره ۶.۷ از ۱۰ را دریافت کرده است. در سایت راتن تومیتوز به دلیل محدودیت اکران در غرب، امتیاز منتقدان برای آن ثبت نشده، اما امتیاز مخاطبان به فیلم ۸۹ درصد بوده است. منتقدان سینمای آسیا در بررسی این اثر، بر تغییر کلیشه‌های جنسیتی در ژانر اکشن و جنایی و محوریت زنان عادی در پیشبرد داستان تأکید کرده‌اند.

«بازمانده» و روایتی از اشغال شهر حیفا در سال ۱۹۴۸

فیلم سینمایی تاریخی «بازمانده» محصول سال ۱۳۷۳ به کارگردانی زنده‌یاد سیف‌الله داد، جمعه ۱۵ آبان ساعت ۱۳ از شبکه فراتر پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم با بازی سلمی المصری، جیانا عید، بسام کوسا، جمال سلیمان و غسان مسعود آمده است: در سال ۱۹۴۸ و هم‌زمان با اشغال شهر حیفا در فلسطین، پزشکی به نام سعید همراه با همسرش لطیفه و نوزادشان فرهان قصد سفر دارند. سعید در ایستگاه راه‌آهن، شمعون (هم‌بازی دوران کودکی‌اش) را با چمدانی حاوی بمب می‌بیند و موضوع را به پلیس اطلاع می‌دهد. شمعون پیش از انفجار می‌گریزد و از سعید می‌خواهد که قبل از قتل‌عام اهالی، شهر را ترک کند. از سوی دیگر، صفیه (مادر سعید) به حیفا می‌آید تا فرزندش را به بهانه بیماری پدرش به خروج از شهر ترغیب کند. در روزی که آنها تصمیم به سفر می‌گیرند، نیروهای صهیونیست به حیفا یورش می‌برند. در جریان این حمله، سعید و همسرش کشته می‌شوند و سرپرستی نوزاد آنها به یک خانواده یهودی سپرده می‌شود، اما صفیه برای بازپس‌گیری نوه‌اش دست به اقدام می‌زند.

فیلمنامه «بازمانده» توسط سیف‌الله داد بر اساس رمان «بازگشت به حیفا» نوشته غسان کنفانی به نگارش درآمده است. این اثر با حضور بازیگران سوری در شهرهای دمشق و لاذقیه فیلمبرداری و با مدیریت بهرام زند به فارسی دوبله شد. آهنگسازی این اثر را مجید انتظامی و فیلمبرداری آن را علیرضا زرین‌دست بر عهده داشته‌اند. این فیلم در چهاردهمین دوره جشنواره فیلم فجر (۱۳۷۴) موفق به کسب سیمرغ بلورین جایزه ویژه هیئت داوران (برای سیف‌الله داد) و لوح تقدیر بهترین بازیگر نقش اول زن (برای سلمی المصری) شد.