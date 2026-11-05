به گزارش خبرنگار مهر، نرگس دستیار صبح پنجشنبه در نشست نهضت توسعه عدالت آموزشی استان که با حضور محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، در سالن اجتماعات استانداری گیلان برگزار شد، با اشاره به گستردگی جامعه فرهنگیان و دانش‌آموزان استان اظهار کرد: آنچه امروز به‌عنوان عملکرد آموزش و پرورش گیلان ارائه می‌شود، حاصل تلاش و مجاهدت بیش از ۲۶ هزار همکار فرهنگی و فعالیت آموزشی و تربیتی برای حدود ۳۷۰ هزار دانش‌آموز در ۳۴ منطقه آموزشی و پرورشی استان است؛ مجموعه‌ای که مسئولیت خطیر تربیت نسل آینده و آماده‌سازی سرمایه انسانی کشور را بر عهده دارد.

وی با تأکید بر اینکه نگاه آموزش و پرورش گیلان به عدالت آموزشی، نگاهی جامع و فراتر از توسعه فضاهای فیزیکی است، افزود: هدف ما صرفاً ساخت مدرسه از جنس آجر و سیمان نیست، بلکه کیفیت‌بخشی به فرآیند تعلیم و تربیت، ارتقای سطح یادگیری، شناسایی و پرورش استعدادها و فراهم‌کردن فرصت‌های برابر آموزشی برای تمام دانش‌آموزان، سنگ‌بنای برنامه‌های ما را تشکیل می‌دهد.



حمایت تحصیلی از بیش از ۲۳ هزار دانش‌آموز ابتدایی

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان ادامه داد: در این مسیر تلاش کرده‌ایم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در استان، مشارکت خیرین، امکانات دستگاه‌های اجرایی و توانمندی مجموعه فرهنگیان، زمینه دسترسی عادلانه دانش‌آموزان به محیط امن آموزشی و فرصت‌های یادگیری را فراهم کنیم تا هیچ فرزندی به دلیل محرومیت و محدودیت امکانات از حق تحصیل بازنماند.

دستیار با اشاره به اجرای طرح‌های حمایتی و جبرانی در حوزه آموزش ابتدایی بیان کرد: در قالب طرح حامی، بیش از ۲۳ هزار دانش‌آموز ابتدایی استان تحت پوشش حمایت‌های آموزشی قرار گرفته‌اند و زمینه ارتقای سطح علمی بیش از ۱۸ هزار دانش‌آموز نیز فراهم شده است.

وی توانمندسازی معلمان و ارتقای کیفیت تدریس را از الزامات تحقق عدالت آموزشی دانست و افزود: برگزاری اجتماعات یادگیری و تقویت توانمندی آموزگاران در حوزه آموزش قرآن کریم و آموزه‌های آن، بخشی از برنامه‌هایی است که با هدف ارتقای کیفیت آموزش و بهبود فرآیند یادگیری دنبال شده است.

پیوند آموزش با فناوری‌های نوین و مهارت‌آموزی

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان همچنین با تأکید بر ضرورت توزیع عادلانه امکانات آموزشی در مناطق مختلف استان بیان کرد: کاروان‌های امید و تجهیزات آموزشی با هدف حمایت از دانش‌آموزان مناطق عشایری اعزام شده‌اند تا دانش‌آموزان این مناطق نیز متناسب با نیازهای آموزشی خود از امکانات و فرصت‌های یادگیری برخوردار شوند.

دستیار با اشاره به ضرورت تحول در شیوه‌های آموزشی متناسب با اقتضائات نسل جدید اظهار کرد: در مسیر رشد و بالندگی دانش‌آموزان، شناسایی استعدادها، تقویت توانایی‌های فردی و آشناکردن آنان با ظرفیت‌های فناوری‌های نوین، به‌ویژه هوش مصنوعی، مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: ارتقای کیفیت آموزشی نوجوانان باید با تلفیق دانش نظری و مهارت‌های کاربردی همراه باشد تا دانش‌آموزان علاوه بر برخورداری از دانش علمی، توانایی مواجهه با مسائل واقعی جامعه، تفکر خلاق و استفاده صحیح از فناوری‌های جدید را نیز کسب کنند.



مدیرکل آموزش و پرورش گیلان با اشاره به اهمیت توسعه آموزش‌های مهارتی تصریح کرد: باور داریم نخبگان و استعدادهای دانش‌آموزی می‌توانند در حل مسائل و پیشرفت کشور نقش‌آفرین باشند؛ ازاین‌رو هدایت دانش‌آموزان به سمت آموزش‌های مهارتی و فراهم‌کردن زمینه حضور آنان در رقابت‌های علمی و مهارتی در دستور کار قرار گرفته است.

دستیار راهیابی دانش‌آموزان استان به المپیادهای ملی و جهانی و کسب مدال‌های ارزشمند را از نتایج توجه به استعدادپروری و توسعه آموزش‌های تخصصی برشمرد و با اشاره به ضرورت توجه هم‌زمان به ابعاد علمی، جسمی، فرهنگی و اجتماعی دانش‌آموزان اضافه کرد: تربیت تمام‌ساحتی یکی از رویکردهای اساسی آموزش و پرورش است و در همین راستا، ارتقای سرانه ورزشی مدارس، توسعه فعالیت‌های بدنی و اعزام کاروان‌های تجهیزات ورزشی با هدف افزایش نشاط، پویایی و سلامت دانش‌آموزان دنبال شده است.

وی با اشاره به موفقیت‌های ورزشی دانش‌آموزان گیلانی افزود: کسب مدال‌های ارزشمند و راهیابی فرزندان استان به تیم‌های ملی، نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه دانش‌آموزان و ضرورت استمرار حمایت از استعدادهای ورزشی در مدارس است.

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان نقش فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی را در شکل‌گیری هویت فردی و اجتماعی دانش‌آموزان مهم ارزیابی کرد و گفت: تقویت مفاهیمی همچون صداقت، میهن‌دوستی، عزت‌مداری، مسئولیت‌پذیری و احترام به ارزش‌های دینی و ملی، از جمله اهدافی است که در کنار آموزش‌های رسمی مورد توجه قرار دارد.

دستیار با اشاره به جایگاه فرهنگ ایثار و شهادت در نظام تعلیم و تربیت بیان کرد: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در سطوح مختلف آموزشی، پاسداشت یاد و خاطره شهدای فرهنگی و دانش‌آموز و تقویت پیوند نسل جدید با ارزش‌های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، از رویکردهای مهم تربیتی در مدارس استان است.

وی با تأکید بر ضرورت مراقبت از دانش‌آموزان در برابر آسیب‌های اجتماعی افزود: آموزش و پرورش علاوه بر مسئولیت آموزشی، وظیفه مهمی در صیانت از سرمایه انسانی جامعه دارد و در همین راستا، برنامه‌های فرهنگی و تربیتی با هدف ارتقای آگاهی، تقویت مهارت‌های اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دنبال می‌شود.

توسعه آموزش پیش‌دبستانی و ریشه‌کنی بی‌سوادی

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان با اشاره به اهمیت توسعه پوشش تحصیلی از سنین پایین‌تر تصریح کرد: توجه به دوره پیش‌دبستانی و فراهم‌کردن زمینه حضور حداکثری نوآموزان در فرآیند آموزش، از اقدامات مؤثر در کاهش نابرابری‌های آموزشی و تقویت بنیان‌های یادگیری است.

آنطور که دستیار گفته؛ با توانمندسازی مربیان، ساماندهی مراکز پیش‌دبستانی و استفاده از ظرفیت شورای آموزش و پرورش استان، امکان برخورداری رایگان نوآموزان مناطق کم‌برخوردار از خدمات آموزشی پیش‌دبستانی فراهم شده است.

وی با اشاره به ظرفیت مدارس غیردولتی در توسعه مشارکت‌های مردمی افزود: استفاده از ظرفیت مدارس غیردولتی و تقویت مشارکت مردم در امر آموزش و پرورش، می‌تواند به ارتقای کیفیت نظام آموزشی کمک کند، البته این مشارکت باید با نگاه عادلانه به دانش‌آموزان مدارس دولتی و غیردولتی و توجه به توانمندسازی نیروی انسانی همراه باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان، پیوند خانواده و مدرسه را یکی از عوامل تعیین‌کننده در کیفیت‌بخشی به فرآیند تعلیم و تربیت برشمرد و بیان کرد: تقویت ارتباط اولیا و مربیان و افزایش مشارکت خانواده‌ها در فعالیت‌های آموزشی و پرورشی، زمینه‌ساز شکل‌گیری رویکردی مؤثرتر در تربیت دانش‌آموزان است.

دستیار با اشاره به ضرورت توجه به نیازهای آموزشی دانش‌آموزان با نیازهای ویژه تصریح کرد: آغاز احداث نخستین مدرسه ویژه این گروه از دانش‌آموزان در استان، گامی در مسیر توسعه عدالت آموزشی و فراهم‌کردن فرصت‌های برابر برای حضور و تحصیل تمام فرزندان گیلان است.