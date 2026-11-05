منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقرار سامانه ناپایدار جوی از غرب کشور اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، از امروز پنجشنبه تا روز یکشنبه ۱۷ آبان، بارش‌های رگباری باران و تگرگ، وزش تندبادهای موقتی، وقوع صاعقه و کاهش دما در استان اصفهان پیش‌بینی شده است.

وی افزود: در پی صدور هشدار سطح نارنجی، به دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان استان اعلام آماده‌باش شده و مرخصی نیروهای مرتبط لغو شده است تا عوامل عملیاتی در محل مأموریت‌های خود حضور مستمر داشته باشند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: در مجموع ۸۵۰ تیم امدادی و خدمات‌رسان با استعداد ۶۸۰۰ نفر در پایگاه‌های امدادی، مراکز عملیاتی، ستادهای مدیریت بحران، مسیرهای جاده‌ای و مناطق در معرض بارندگی مستقر شده‌اند.

وی گفت: تیم‌های واکنش سریع و امدادی نیز با پشتیبانی تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز، برای کنترل تردد، بازگشایی محورهای احتمالی مسدود شده، امدادرسانی در حوادث و ارائه خدمات به مسافران و افراد متاثر از سیلاب در پایگاه‌های امدادی، راهدارخانه‌ها و محورهای جاده‌ای، شهری و روستایی مستقر شده‌اند.

شیشه‌فروش خاطرنشان کرد: به مسئولان تیم‌های امدادی ابلاغ شده است که در مدت فعالیت سامانه بارشی، در محل مأموریت خود حضور دائم داشته باشند تا هماهنگی لازم برای ارائه به‌موقع خدمات امدادی و فوریتی انجام شود.

بارش‌های سیلابی در کدام مناطق اصفهان شدت می‌گیرد؟

وی با بیان اینکه بارش در تمامی مناطق استان پیش‌بینی شده است، اظهار کرد: شدت بارندگی‌ها از عصر روز جمعه تا روز یکشنبه افزایش می‌یابد و اوج فعالیت این سامانه به‌ویژه در روز شنبه خواهد بود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: شدت بارش‌ها در مناطق جنوبی، غربی و جنوب غربی استان، ارتفاعات و همچنین محورهای مواصلاتی هم‌مرز با استان‌های مجاور بیشتر پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: احتمال وقوع بارش‌های سیلابی در شهرستان‌های فریدونشهر، سمیرم، داران، بوئین‌میاندشت، چادگان، گلپایگان، خوانسار، تیران و کرون و همچنین مناطق عسگران، میمه و وزوان وجود دارد.

شیشه‌فروش اضافه کرد: دهاقان، شهرضا، بخش دهق و علویجه، مهاباد، زواره، بادرود، انارک، چوپانان و مورچه‌خورت نیز از دیگر مناطقی هستند که احتمال تشدید بارش‌ها و وقوع روان‌آب و سیلاب در آنها پیش‌بینی شده است.

وی بر ضرورت مجهز بودن خودروها به وسایل امدادی و تجهیزات زمستانی، به‌ویژه در نواحی سردسیر، تأکید کرد و گفت: نیروهای عملیاتی و تجهیزات دستگاه‌های امدادی برای پیشگیری و کنترل حوادث احتمالی ناشی از سیلاب، طوفان و آبگرفتگی معابر شهری، روستایی و جاده‌ها تقویت شده‌اند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، پلیس راه، پلیس راهور، فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، جمعیت هلال احمر، شرکت‌های آزادراهی، شرکت‌های امداد خودرو، اورژانس و شرکت‌های گاز، آب و برق، شرکت آب منطقه‌ای و آب و فاضلاب و ستادهای مدیریت بحران شهرستان‌ها در این مدت در آماده‌باش کامل قرار دارند.

تاکید بر پرهیز از سفرهای غیرضروری و توقف در مسیر مسیل‌ها

شیشه‌فروش با اشاره به پیش‌بینی وزش تندبادهای موقتی، سیلابی شدن مسیل‌ها و کاهش میدان دید، اظهار کرد: استقرار تجهیزات امدادی و کنترل سیل و آماده‌به‌کار بودن ماشین‌آلات در معابر شهری و روستایی، جاده‌ها، راهدارخانه‌ها و پایگاه‌های امدادی مورد تاکید قرار گرفته است.

وی افزود: تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال احمر در محورهای جاده‌ای تقویت شده‌اند و تامین اقلام ضروری و پیش‌بینی ظرفیت‌های لازم برای اسکان اضطراری افراد در معرض خطر نیز در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از شهروندان خواست از انجام سفرهای غیرضروری در محورهای سیل‌گیر خودداری کنند و گفت: رانندگان باید ضمن رعایت اصول ایمنی رانندگی در شرایط بارندگی، کاهش میدان دید، گرد و خاک و لغزندگی جاده‌ها و خیابان‌ها، به توصیه‌های پلیس توجه کنند.

وی ادامه داد: اجرای طرح‌های کاهش خطر از طریق استحکام‌بخشی سازه‌های ناپایدار، تابلوها و داربست‌ها در برابر تندبادهای موقتی و همچنین پرهیز از صعود به ارتفاعات از دیگر مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

شیشه‌فروش تاکید کرد: توقف، استقرار و تردد در مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی در زمان فعالیت این سامانه بارشی بسیار خطرناک است و شهروندان باید از حضور در این مناطق خودداری کنند.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان موظف شده‌اند اقدامات لازم برای پیشگیری و کنترل آبگرفتگی در معابر شهری، دهانه پل‌ها و زیرگذرها را انجام دهند و نسبت به تخلیه رسوبات و نخاله‌ها از دهانه پل‌ها و بازگشایی مسیر رودخانه‌ها اقدام کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: در صورت ضرورت، تخلیه اضطراری سکونتگاه‌های روستایی و عشایری در معرض خطر سیل نیز پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به ضرورت حفاظت از محصولات و سازه‌های کشاورزی گفت: گلخانه‌ها، واحدهای دام و طیور و شبکه‌های آب و گاز باید در برابر کاهش دما، سیلاب، تندباد، گرد و خاک و بارش‌های رگباری محافظت شوند.

شیشه‌فروش افزود: رعایت استانداردهای ایمنی در استفاده از وسایل گرمازا و گازسوز و حفاظت از شبکه‌ها و تاسیسات آب در برابر یخ‌زدگی، به‌ویژه در مناطق سردسیر، ضروری است.

وی ادامه داد: کنترل تهویه، دما و رطوبت در گلخانه‌ها، واحدهای مرغداری و دامداری و همچنین محافظت از تاسیسات و سامانه‌های آبیاری تحت فشار در برابر سرمازدگی نیز باید در دستور کار بهره‌برداران قرار گیرد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در پایان گفت: با عبور سامانه بارشی از استان از روز دوشنبه، کاهش محسوس دما بین پنج تا هشت درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است و دستگاه‌های اجرایی و شهروندان باید برای مقابله با پیامدهای کاهش دما نیز آمادگی لازم را داشته باشند.