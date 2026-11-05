به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید مهدی میرباقری شاهرودی نماینده مردم استان سمنان در خبرگان رهبری در فضای مجازی خود همزمان با ایام استکبار ستیزی و فاطمیه به سنت های الهی اشاره کرد متن زیر مشروح پیام آیت الله میرباقری است:

آمریکا طرفداران خودش را، هم در دنیای اسلام و هم در کشور ما، با خودش پایین خواهد کشید. در ماجرای قوم لوط، خداوند به پیامبرش فرمود: خودت و مؤمنان را از شهر خارج کنید و حتی به پشت سر هم نگاه نکنید. یعنی هیچ تعلقی نداشته باشید؛ نه به برادر، نه به قوم و خویش. چون وقتی عذاب خدا نازل شود، اگر کسی غفلت کند و کنار آن جریان بماند، آثار آن او را هم خواهد گرفت.

در روایاتی هم آمده است که وقتی عذاب بر فرعون نازل شد و قرار بود او و سپاهش غرق شوند، یکی از یاران حضرت موسی(ع) برادری در میان قوم فرعون داشت. رفت تا او را نجات بدهد و خبرش کند که اینجا جای ماندن نیست. اما در همان صحنه گرفتار شد و همراه آنان غرق شد. حضرت فرمودند او اهل جهنم نیست؛ اما وقتی عذاب نازل می‌شود، اگر انسان کنار آن جریان بایستد، گرفتار آثار آن خواهد شد. این یک سنت الهی است.

کسانی که دلبسته آمریکا و غرب هستند، باید بدانند سنت خدا این است که وقتی دشمن شکست می‌خورد و پرچمش فرو می‌افتد، اگر ما هم دلبسته دشمن شویم، با همان دشمن سقوط خواهیم کرد. امروز خودِ آمریکا در مسیر افول قرار گرفته و می‌خواهد دیگران را هم با خودش پایین بکشد. پس باید صف خودمان را از او جدا کنیم. هرکس کنار آمریکا بایستد، باید بداند وقتی عذاب الهی فرا برسد، پرچم او هم همراه پرچم آمریکا فرو خواهد افتاد.

این جریان را در دنیای اسلام هم می‌بینیم. در برخی کشورهای اسلامی، به‌ویژه در بعضی از کشورهای حاشیه خلیج فارس و جاهای دیگر، برای مسئولان غربی فرش قرمز پهن می‌کنند، از آن‌ها استقبال می‌کنند و با آن‌ها همراهی دارند. در ظاهر هم مسلمان هستند، اما منافعشان را در بقای نظام سرمایه‌داری غرب می‌بینند. برای همین، تعجبی ندارد که از غرب دفاع کنند، عملکردش را توجیه کنند و حتی برایش نظریه‌پردازی کنند و بگویند راه غرب، راه درستی است. چون بقای این‌ها به بقای آمریکاست.

اما وعده الهی این است که اگر خدا بخواهد، هم پرچم آمریکا فرو خواهد افتاد و هم پرچم کسانی که حیاتشان را به او گره زده‌اند؛ یعنی اگر آمریکا ضربه بخورد، جریان‌های تابع و دلبستهٔ او هم ضربه خواهد خورد و آمریکا این‌ها را هم با خودش پایین خواهد کشید و پرچمشان هم فرو خواهد افتاد.

درواقع، مبارزه ما با این جریان، در امتداد مبارزهٔ ما با آمریکا قرار دارد؛ چون وقتی مرکز این قدرت آسیب ببیند، وابستگانش هم آسیب خواهند دید. همان‌طور که پس از فروپاشی شوروی، جریان‌های وابسته به آن هم فروپاشیدند. اگر شوروی باقی مانده بود، شاید هنوز هم ما در کشورمان درگیر همان جریان‌ها بودیم.