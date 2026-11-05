به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، ولادیسلاو ماسلنیک رئیس اداره امور اروپا در وزارت امور خارجه روسیه، اعلام کرد که تلاش‌های پارلمان اروپا برای آغاز یک مأموریت در دریای سیاه، با هدف تامین تسلیحات نظامی برای کی‌یف و افزایش تنش‌ها صورت می‌گیرد.

ماسلنیکوف در گفت‌وگو با روزنامه «ایزوستیا» گفت که تلاش برای اجرای چنین طرح‌هایی تنها می‌تواند به تشدید تنش‌ها و افزایش ناامنی در سراسر منطقه دریای سیاه منجر شود.

ماسلنیکوف همچنین از تحریم‌های اتحادیه اروپا انتقاد کرد و گفت که این تحریم‌ها مانع از ارائه خدمات بیمه به کشتی‌ها می‌شود.

پارلمان اروپا پیش‌تر در تاریخ ۲۲ اکتبر قطعنامه‌ای را تصویب کرد که به اتحادیه اروپا این امکان را می‌دهد تا اجرای عملیات در دریای سیاه و استقرار نیروهایش در این منطقه را بررسی کند.

نمایندگان پارلمان اروپا همچنین از اعضای اتحادیه خواستند با همکاری ناتو، از بلغارستان و رومانی در زمینه شناسایی زودهنگام و ردیابی پهپادهایی که کشتیرانی در دریای سیاه را تهدید می‌کنند، حمایت کنند.