به گزارش خبرنگار مهر، ایوب رضایی صبح پنجشنبه در حاشیه اعزام نخستین کاروان راهیان نور دانش آموزی استان در یاسوج با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، اردوهای راهیان نور را فرصتی ارزشمند برای آشنایی نسل جوان با فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت دانست و بر ضرورت بهره‌گیری معنوی و فرهنگی از این سفرها تأکید کرد.

وی اظهار کرد: امروز عازم سرزمین‌هایی هستیم که سراسر آن آکنده از ایمان، فداکاری و ایثار است و باید با تفکر و تأمل به این سفر معنوی نگاه کنیم؛ چراکه در این مناطق حوادثی رقم خورده که بخش مهمی از تاریخ پرافتخار کشورمان را شکل داده است.

مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به مسئولیت دانش‌آموزان شرکت‌کننده در اردوهای راهیان نور افزود: دانش‌آموزانی که در این سفر حضور پیدا می‌کنند، سفیران شهر خود هستند و باید با کوله‌باری از معنویت، تجربه و آموزه‌های ارزشمند به شهر بازگردند.

وی ادامه داد: انتظار می‌رود دانش‌آموزان خاطرات، مشاهدات و آموخته‌های خود از مناطق عملیاتی دفاع مقدس را با دیگران به اشتراک بگذارند و در انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به همسالان خود نقش‌آفرینی کنند.

رضایی در پایان اضافه کرد: مناطق عملیاتی دفاع مقدس، کلاس‌های درس بزرگی از تاریخ، ایثار و مقاومت هستند و باید از این فرصت ارزشمند برای آشنایی هرچه بیشتر نسل جوان با رشادت‌ها و فداکاری‌های شهدا و رزمندگان و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به بهترین شکل ممکن بهره ببریم.