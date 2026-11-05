به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی صبح پنجشنبه در ادامه برنامه‌های سفر خود به استان قم، در جامعه‌المصطفی العالمیه حضور یافت و با رئیس و معاونان این مجموعه دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این نشست، گزارشی از آخرین وضعیت فعالیت‌های جامعه‌المصطفی العالمیه، دستاوردهای علمی و برنامه‌های آموزشی و بین‌المللی این مجموعه ارائه شد و وزیر علوم در جریان روند فعالیت‌های علمی و آموزشی آن قرار گرفت.

محور اصلی این دیدار، بررسی مسائل و ظرفیت‌های مرتبط با حوزه آموزش و پژوهش در جامعه‌المصطفی بود و موضوعات مختلف مرتبط با فعالیت‌های علمی این مجموعه مورد بررسی قرار گرفت.

در جریان این نشست، وضعیت رشته‌های تحصیلی و ظرفیت‌های آموزشی جامعه‌المصطفی نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و درباره ابعاد مختلف فعالیت‌های آموزشی این مجموعه گفت‌وگو شد.

همچنین وضعیت اساتید و روند فعالیت‌های پژوهشی جامعه‌المصطفی العالمیه از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود و حاضران درباره مسائل مرتبط با این حوزه‌ها به بحث و تبادل نظر پرداختند.

بخش دیگری از این گفت‌وگوها به وضعیت دانشجویان بین‌المللی اختصاص داشت و موضوعات مرتبط با حضور و فعالیت این دانشجویان در جامعه‌المصطفی مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه، دیگر مسائل مرتبط با فعالیت‌های علمی و آموزشی جامعه‌المصطفی العالمیه نیز مطرح شد و حاضران دیدگاه‌ها و موضوعات مورد نظر خود را در این زمینه بیان کردند.

این دیدار در چارچوب برنامه‌های سفر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به استان قم و با هدف بررسی نزدیک‌تر روند فعالیت‌های علمی، آموزشی و پژوهشی جامعه‌المصطفی العالمیه برگزار شد.