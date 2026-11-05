به گزارش خبرنگار مهر، سعید یوسف‌پور صبح پنجشنبه در آیین تجلیل از محیط‌بانان استان سمنان، با اشاره به جایگاه ویژه این استان در حوزه تنوع زیستی کشور، اظهار کرد: نزدیک به سه میلیون هکتار از عرصه‌های طبیعی استان تحت حفاظت قرار دارد و بخش مهمی از زیستگاه‌های ارزشمند کشور در این محدوده واقع شده است.

وی با اشاره به وجود دو ذخیره‌گاه زیست‌کره توران و کویر در استان سمنان افزود: بخشی از پارک ملی گلستان نیز در محدوده این استان قرار دارد و سمنان از نخستین استان‌هایی است که قرق اختصاصی و قرارگاه حفاظتی مشارکتی را در منطقه یوزکنام راه‌اندازی کرده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان با بیان اینکه زیستگاه‌های این استان میزبان گونه‌های متنوعی از نشخوارکنندگان وحشی و گربه‌سانان هستند، تصریح کرد: حفاظت از این ظرفیت ارزشمند، حاصل فرهنگ غنی مردم، همزیستی دیرینه آنان با طبیعت و تلاش شبانه‌روزی محیط‌بانان است.

یوسف‌پور با اشاره به کمبود نیروی انسانی و تجهیزات در حوزه حفاظت محیط زیست استان سمنان گفت: این استان از نظر تعداد نیروی انسانی در زمره استان‌های کم‌برخوردار قرار دارد و ناوگان خودرویی محیط زیست نیز به نوسازی و تقویت نیازمند است.

وی با بیان اینکه محیط‌بانان با وجود محدودیت امکانات و دریافتی پایین همچنان با جدیت به وظیفه خود در حفاظت از طبیعت و تنوع زیستی استان عمل می‌کنند، افزود: قدردانی از تلاش‌ها و فداکاری‌های این نیروهای پرتلاش، حداقل وظیفه‌ای است که در قبال آنان بر عهده داریم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان با تأکید بر اینکه حفاظت از محیط زیست مسئولیتی همگانی است، خاطرنشان کرد: پنج شهید محیط‌بان استان با نثار خون پاک خود در مسیر صیانت از طبیعت ایثارگری کردند و همه ما خود را مدیون فداکاری و ازخودگذشتگی این عزیزان می‌دانیم.