محمدجواد ترابیان، کارشناس هواشناسی قم در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین پیش‌بینی‌های جوی استان اظهار کرد: از امروز پنجشنبه ۱۴ آبان، آسمان قم نیمه‌ابری تا ابری خواهد بود و در برخی نقاط استان رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی رخ می‌دهد.



وی افزود: وزش باد در امروز پنجشنبه از سمت غرب خواهد بود و سرعت آن به ۴۵ تا ۶۵ کیلومتر بر ساعت می‌رسد که در مناطق مستعد می‌تواند موجب خیزش گردوخاک شود.



ترابیان ادامه داد: روز جمعه نیز وضعیت جوی استان همچنان تحت تأثیر ناپایداری قرار خواهد داشت و آسمان نیمه‌ابری تا ابری پیش‌بینی می‌شود و در برخی ساعات بارش باران، وزش باد و احتمال رگبار و رعدوبرق وجود دارد.



وی گفت: در روز جمعه نیز وزش باد شدید موقتی دور از انتظار نیست و سرعت باد غربی در استان بین ۴۰ تا ۶۰ کیلومتر بر ساعت پیش‌بینی شده است.



دمای قم روند کاهشی خواهد داشت



کارشناس هواشناسی قم با اشاره به روند دمایی روزهای آینده اظهار کرد: طی روزهای پنجشنبه و جمعه دمای هوا در استان کاهش می‌یابد و دمای شهر قم در روز پنجشنبه بین ۱۳ تا ۲۵ درجه و در روز جمعه بین ۱۲ تا ۲۴ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.



وی افزود: بر اساس پیش‌بینی‌ها، در امروز پنجشنبه کمینه دمای شهر قم ۱۳ درجه و بیشینه دما ۲۵ درجه سانتی‌گراد خواهد بود و روز جمعه نیز کمینه دما به ۱۲ درجه و بیشینه دما به ۲۴ درجه سانتی‌گراد می‌رسد.



ترابیان بیان کرد: فعالیت سامانه بارشی از بعدازظهر پنجشنبه آغاز می‌شود و طبق هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۵۵ اداره کل هواشناسی استان قم، این سامانه تا روز یکشنبه ۱۷ آبان در استان فعال خواهد بود.



وی ادامه داد: این سامانه حاصل عبور موج از تراز میانی جو و فعالیت سامانه بارشی همراه با جریانات همرفتی است و پیامدهای آن می‌تواند شامل وزش باد نسبتاً شدید، بارش رگباری باران و احتمال وقوع رعدوبرق باشد.



بارش‌ها همه مناطق استان را دربرمی‌گیرد



کارشناس هواشناسی قم گفت: محدوده اثر این سامانه تمام مناطق استان قم اعلام شده است و با توجه به ماهیت ناپایدار آن، احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق در برخی نقاط وجود دارد.



وی افزود: بر اساس پیش‌بینی سه‌روزه هواشناسی، روز پنجشنبه سرعت باد غربی در استان ۴۵ تا ۶۵ کیلومتر بر ساعت خواهد بود و در روز جمعه نیز سرعت باد غربی بین ۴۰ تا ۶۰ کیلومتر بر ساعت پیش‌بینی شده است.



ترابیان با اشاره به وضعیت دمایی ثبت‌شده در استان طی ۲۴ ساعت گذشته اظهار کرد: دستجرد با دمای ۸.۹ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین صبحگاه استان را به خود اختصاص داده و کوه سفید نیز با ثبت دمای ۲۴.۵ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین بعدازظهر را داشته است.



وی گفت: روند ناپایداری‌های جوی و کاهش دما طی روزهای آینده ادامه خواهد داشت و پیش‌بینی‌های جدید در بولتن‌های روزهای بعد با توجه به تغییرات احتمالی شرایط جوی به‌روزرسانی خواهد شد.