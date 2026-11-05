به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه عبری‌زبان «هاآرتص» در سرمقاله امروز خود نوشت که رژیم صهیونیستی تحت حاکمیت بنیامین نتانیاهو در حال تبدیل شدن به یک «برند سمی» است که باید از آن بیزاری جست و فاصله گرفت.

این روزنامه در ادامه نوشت: تحولات دیروز نشان دهنده دو نمونه نگران کننده از این وضعیت بود. نخست، اظهارات ترامپ رئیس جمهور آمریکا، مبنی بر اینکه ایالات متحده آمریکا در پایان سال جاری میلادی، به پرداخت کمک های امنیتی ۳.۸ میلیارد دلاری به رژیم صهیونیستی پایانی خواهد داد.

همچنین این روزنامه اشاره می کند که اعلام توقف کمک های امنیتی به اسرائیل، حتی اگر با حساب های سیاسی گرفته شده باشد، یا یک مانور تبلیغاتی مضحک باشد، بیان می کند که میزان تبدیل شدن تل آویو به رژیمی منفور و مسموم در نگاه افکار عمومی آمریکا بسیار بالا است.

هاآرتص می افزاید که مورد دوم در خصوص اروپا است که احتمالا بندهایی برای قوانین پیوستن به برنامه اروپایی «هورایزون» (بزرگترین برنامه اعطای بودجه برای پژوهش در جهان که اسرائیل دهه‌ها از آن بهره‌مند بوده است) اضافه شده است که مشارکت این رژیم در آن را با خطر مواجه می کند.

در این بند مقرر شده است که هر کشور ثالثی که خواستار مشارکت در این برنامه است، باید حقوق بشر را محترم بشمارد و رفتارش مطابق با کنوانسیون سازمان ملل متحد در زمینه جنایت نسل کشی نباشد و در جهت ارتقای برابری و مساوات تلاش کند.

این روزنامه در ادامه نوشت: «اتفاقی نیست که ترامپ در روز انتخابات میان دوره‌ای آمریکا، از توقف کمک‌ها خبر داد. او به‌خوبی می‌داند که اسرائیل در افکار عمومی آمریکا، حتی در میان جمهوری‌خواهان، به‌ شدت آسیب دیده است و فاصله گرفتن از ارائه کمک به اسرائیل می‌تواند از نظر سیاسی به سود او باشد.»

هاآرتص می افزاید که اسرائیل نمی‌تواند به خود اجازه دهد که نتانیاهو را در مقام نخست وزیری حفظ کند. چراکه او همچنان به تعمیق انزوای اسرائیل ادامه خواهد داد. سران اردوگاه تغییر باید تمام تلاش خود را برای تشکیل کابینه ای به کار گیرند که در مسیری متفاوت قرار گیرد و روند کنونی در رژیم صهیونیستی را تغییر دهد.