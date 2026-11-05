به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، تعدادی از نمایشنامه های زنده یاد بهرام بیضایی نویسنده، کارگردان و پژوهشگر پیشگام تئاتر کشورمان در قالب «هفته بیضایی» توسط دانشجویان رشته تئاتر یکی از مراکز دانشگاهی و یک گروه تئاتری دیگر از روز یکشنبه هفدهم آبان به میزبانی تالار مشاهیر مجموعه تئاتر شهر روخوانی می شوند.

براساس برنامه ریزی های انجام گرفته تاریخ و ساعت اجرای این جلسات نمایشنامه خوانی، به ترتیب زیر اعلام شده است:

* یکشنبه ۱۷ آبان

- ساعت ۱۷: جلسه نمایشنامه خوانی «ضیافت» به کارگردانی رهام امین

- ساعت ۱۸:۳۰: جلسه نمایشنامه خوانی «کارنامه بندار بیدخش» به کارگردانی: زهره صادقیان

* دوشنبه ۱۸ آبان

- ساعت ۱۷: جلسه نمایشنامه خوانی «ساحل نجات» به کارگردانی مانی نوری

* سه شنبه ۱۹ آبان

- ساعت ۱۷: جلسه نمایشنامه خوانی «چهار صندوق» به کارگردانی زهرا تات

* چهارشنبه ۲۰ آبان

- ساعت ۱۷: جلسه نمایشنامه خوانی «آژدهاک» به کارگردانی صدیقه همراهی

* پنجشنبه ۲۱ آبان

ساعت ۱۷: جلسه نمایشنامه خوانی «آرش» به کارگردانی اردشیر شیبانی