به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، تعدادی از نمایشنامه های زنده یاد بهرام بیضایی نویسنده، کارگردان و پژوهشگر پیشگام تئاتر کشورمان در قالب «هفته بیضایی» توسط دانشجویان رشته تئاتر یکی از مراکز دانشگاهی و یک گروه تئاتری دیگر از روز یکشنبه هفدهم آبان به میزبانی تالار مشاهیر مجموعه تئاتر شهر روخوانی می شوند.
براساس برنامه ریزی های انجام گرفته تاریخ و ساعت اجرای این جلسات نمایشنامه خوانی، به ترتیب زیر اعلام شده است:
* یکشنبه ۱۷ آبان
- ساعت ۱۷: جلسه نمایشنامه خوانی «ضیافت» به کارگردانی رهام امین
- ساعت ۱۸:۳۰: جلسه نمایشنامه خوانی «کارنامه بندار بیدخش» به کارگردانی: زهره صادقیان
* دوشنبه ۱۸ آبان
- ساعت ۱۷: جلسه نمایشنامه خوانی «ساحل نجات» به کارگردانی مانی نوری
* سه شنبه ۱۹ آبان
- ساعت ۱۷: جلسه نمایشنامه خوانی «چهار صندوق» به کارگردانی زهرا تات
* چهارشنبه ۲۰ آبان
- ساعت ۱۷: جلسه نمایشنامه خوانی «آژدهاک» به کارگردانی صدیقه همراهی
* پنجشنبه ۲۱ آبان
ساعت ۱۷: جلسه نمایشنامه خوانی «آرش» به کارگردانی اردشیر شیبانی
نظر شما