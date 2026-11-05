جهانبخش حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به قرار گرفتن شهر هرسین در دامنه کوه شیرز اظهار کرد: وجود مسیل‌های کوهستانی و حوزه‌های آبرفتی در این منطقه، زمینه بروز روان‌آب و سیلاب را به‌ویژه در زمان بارندگی‌های شدید فراهم می‌کند.

وی افزود: اجرای سیل‌بندهای طولی و طرح‌های آبخیزداری در سال‌های گذشته موجب کاهش تهدید سیلاب شده است، اما با توجه به شرایط جغرافیایی منطقه و احتمال بارش‌های سنگین، همچنان برخی نقاط شهر در معرض آب‌گرفتگی قرار دارند.

فرماندار هرسین از بررسی و ساماندهی کانال‌ها و مسیل‌های منتهی به شهر خبر داد و گفت: شهرداری شناسایی و رسیدگی به نقاط آسیب‌پذیر را در دستور کار دارد تا مسیر عبور روان‌آب‌ها با مشکل مواجه نشود.

حیدری همچنین با اشاره به احتمال سقوط سنگ از دامنه کوه دیوانگاه تصریح کرد: انجام مطالعات تخصصی و اتخاذ اقدامات لازم برای مهار سنگ‌های مستعد سقوط به شهرداری توصیه شده است.

وی لایروبی سازه‌های آبخیزداری در شمال شهر، بازگشایی دهانه پل‌ها و آب‌روها و رفع انسداد مسیرهای روستایی را از دیگر اقدامات و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای کاهش مخاطرات بارندگی عنوان کرد.

فرماندار هرسین ساماندهی نقاط آسیب‌پذیر شهر بیستون و شهرک‌ها را نیز از موضوعات مورد پیگیری دانست و بر ضرورت توجه به این محدوده‌ها در برنامه‌های پیشگیرانه تأکید کرد.

حیدری در ادامه به احتمال طغیان رودخانه گاماسیاب در محدوده روستاهای چم‌بطان‌ها، قره‌ولی و فراش اشاره کرد و خواستار اقدام شرکت آب منطقه‌ای برای ساماندهی مسیر رودخانه و برطرف کردن موانع موجود در مسیر جریان آب شد.